Mesa redonda 'Tipos que hablan. Los rótulos también son patrimonio', mañana en Sala de Usos Múltiples de Ayuntamiento

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño acogerá mañana, jueves 17 de febrero, a las 19 horas, la mesa redonda 'Tipos que hablan. Los rótulos también son patrimonio', que forma parte del programa de actividades paralelas de la exposición 'Abierto por ilusión. Logroño en sus rótulos comerciales'.

En la mesa redonda, moderada por el comisario de la muestra, Gabriel Santolaya, y el arquitecto José Miguel León, participarán Alberto Nanclares, de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico; Jesús González Menorca, arquitecto municipal; y José María Lema, profesor de Lettering en la ESDIR.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico salaexposiciones@logrono.es.

La exposición 'Abierto por ilusión. Logroño en sus rótulos comerciales' supone un reconocimiento gráfico al esmero de comerciantes y empresarios que han hecho que sus rótulos y tipografías formen parte de nuestro imaginario colectivo y, sobre todo, del patrimonio de Logroño.

En ella se encuentran letras corpóreas, rótulos pintados sobre diferentes materiales, etc., de establecimientos como El plus ultra. Souvenirs de La Rioja, Pastelería Manolo Iturbe o Vinos Mayayo, Confecciones El barato o Mercería La plata, Sombrerería Dulín o La Villa de Madrid, etc.

La muestra puede visitarte hasta el 6 de marzo en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de martes a viernes (de 17,30 a 20,30 horas) y los sábados, domingos y festivos (de 12 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas); y en la Sala Pequeña de la ESDIR de martes a sábado (de 17,45 a 20,15 horas) y los domingos (de 12 a 14 horas).