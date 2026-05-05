El método de construcción 'passivehaus' permite un ahorro de entre un 80 y un 90% en climatización

El director general de Energías, Amadeo Lázaro, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, la directora de la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva (ARIC), Miren León y la directora de la Conferencia Passivehaus, Celia Zorzano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El método 'passivehaus' permite edificios en los que el consumo sea tan mínimo "que no estemos expuestos a variaciones imprevistas" y aporta un ahorro de entre un ochenta y un noventa por ciento en climatización (frío y calor) con un gasto, estimado, de menos de un euro al día.

'Vivir mejor con menos' es el lema del congreso sobre 'passivehaus' que cerrará en Logroño, en octubre, una serie de acciones encaminadas a formar una sociedad "que quiera vivir en espacios saludables y confortables con consumos mínimos de energía".

Así lo ha anunciado hoy la directora de la Conferencia Passivhaus, Celia Zorzano, en rueda de prensa junto a la directora de la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva, Miren León; el director general de Energías, Amadeo Lázaro, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

El reto, que ya ha viajado a veinte ciudades, llegará tanto a los alumnos del grado de Edificación del IES Batalla de Clavijo como a los ciudadanos con una construcción en el Paseo del Espolón, del 22 de mayo al 5 de junio, que mostrará, con un hielo, los beneficios de una buena climatización.

La filosofía, ha dicho Zorzano, es ser sostenibles no por la forma de conseguir la energía sino por consumir poca; para ello, se busca "llegar a la población y a los estudiantes", algo "clave" para "formar una sociedad que demande edificaciones sostenibles".

Una sociedad, ha dicho, "que quiera vivir en espacios mejores, saludables, confortables y que, además, sea con el coste mínimo de energía; entendiendo el coste mínimo de energía desde el bolsillo pero, también, para nuestro planeta".

"Lo que queremos", ha indicado por su parte León, "es explicar conceptos complejos, como puede ser la eficiencia energética, la sostenibilidad, la economía circular, a través de un experimento sencillo" como es 'el cubo de hielo'; una construcción que realizarán los alumnos del Batalla de Clavijo con la que se irá viendo cómo se derrite el hielo según el aislamiento.

Se trata, ha relatado, de "mostrar es a la ciudadanía las diferentes soluciones tecnológicas que ya se están empleando, ver su desempeño energético y que la ciudadanía lo entienda un poco mejor".

De esta forma, se va a medir el derretimiento, la temperatura, la humedad que va a haber en cada una de las dos envolventes y que la ciudadanía pueda ver los "efectos visuales" de cómo ese aislamiento permite que el hielo no se derrita tanto.

Y es que, ha indicado, "cuando la ciudadanía comprende las tecnologías y lo que se hace" con ellas "eso genera demanda y la demanda genera actividad económica".

Se trata, ha completado Zorzano, de que los ciudadanos puedan "comprender de una forma muy plausible como no es una cuestión al azar escoger tu sistema constructivo".