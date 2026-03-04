Archivo - Miguel Ríos. - FUNDACIÓN MIGUEL RÍOS - Archivo

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos segunda confirmación, tras Loquillo, en el 'Gran Reserva 2026' de Calahorra. Según ha informado la organización se trata del artista "que puso la primera piedra del rock en este país y que sigue siendo, décadas después, el referente absoluto de la música en directo en España".

Su llegada al 'Gran Reserva 2026' "no es solo un concierto; es un homenaje a la memoria musical de varias generaciones". El granadino, "con su energía inagotable y su voz magistral, convertirá el escenario de Calahorra en un templo del rock n' roll, demostrando por qué ostenta el título de Rey del Rock con una autoridad que nadie se atreve a cuestionar".

Con la unión de Miguel Ríos y Loquillo en un mismo cartel, Gran Reserva 2026 "se posiciona como una cita ineludible para los amantes de los sonidos auténticos". El festival "no solo celebra la música, sino que reivindica el legado de los artistas que han dado forma a nuestra cultura".

CALAHORRA: EL EPICENTRO NACIONAL DEL ROCK

El apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra "ha sido clave en la consolidación de Gran Reserva desde su primera edición en 2024, permitiendo que el festival escale posiciones hasta convertirse en un referente nacional".

Esta alianza institucional "garantiza que la ciudad esté preparada para recibir a miles de seguidores que viajarán desde todos los puntos de la península para ser testigos de este encuentro de leyendas".

"Contar con Miguel Ríos es un sueño cumplido para la organización y para la ciudad. Es el cierre de un círculo: el artista que inventó el rock en España llega al festival que está devolviendo el género a lo más alto en La Rioja", señalan desde la dirección de Burcor.

Ante la enorme expectación generada por este "duelo de titanes" entre Miguel Ríos y Loquillo, la organización recuerda que las entradas todavía no han salido a la venta general. Para garantizar un acceso justo y premiar a los seguidores más fieles, se ha habilitado un sistema de pre-registro en la web oficial hasta el domingo 8 de marzo a las 23:59h. Estar inscrito en esta lista será la única forma de optar a las 100 primeras entradas limitadas a un precio histórico de 29,99 euros. Una vez agotado este cupo exclusivo para registrados, el precio de los abonos comenzará su escalada progresiva. Toda la información y venta de entradas en: www.granreservafestival.es