La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una jornada de trabajo en la sede del PSOE riojano - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que el PSOE trabajará por seguir fortaleciendo la educación pública, avanzar en la Formación Profesional y ser un referente en deportes.

Milagros Tolón ha hecho estas declaraciones en la sede del PSOE de Logroño junto a la candidata número 1 al Congreso, Elisa Garrido. Como ha destacado el próximo 29 de noviembre "nos jugamos el avance frente al retroceso" y, en materia de Educación, FP y deportes "mucho más".

Para demostrar la gestión socialista, la ministra ha querido ofrecer "datos muy significativos". En este punto, ha indicado, "cuando nosotros llegamos al Gobierno el presupuesto en Educación estaba en torno a 3.200 millones de euros. Hoy tenemos casi 7.000 millones de euros".

Una cifra económica "para invertir en educación pública en este país". También ha defendido la apuesta realizada por FP. En este sentido, explica, "hemos querido ser punteros no solamente en Europa, sino en todo el mundo".

Así, afirma, "la FP española es un ejemplo de cómo se tiene que hacer ese maridaje entre el empleo, el sistema laboral y el sistema educativo. Y hoy, con la inversión que hemos hecho en Formación Profesional, que han sido más de 670 millones, hay casi 1.200.000 estudiantes de formación profesional con una inserción laboral prácticamente del 90%".

EDUCACIÓN DE 0-3 AÑOS

En su intervención ante los medios también se ha referido a la educación de 0-3 años "algo que cuestiona mucho el Partido Popular porque lo que quiere es que retrocedamos otra vez". Para el PSOE esta educación "es vital" para los niños y, por ello, al Consejo de Ministros "llevaremos la modificación de un decreto para bajar las ratios como piden las educadoras infantiles".

Además ha recordado que han creado "45.000 plazas públicas y gratuitas en toda España de 0 a 3 años".

En deporte, por su parte, la ministra ha recordado que "hay mil millones más de euros que cuando gobernaba el Partido Popular". También ha recalcado que "llevamos nueve años con una subida en las becas".

"Pero este año, prosigue, hemos subido casi 2.600 millones de euros para becas, para que todos los chicos puedan estudiar sin tener que ver por dónde viven o la situación económica de sus familias. Eso es lo que realmente crea la igualdad de oportunidades en este país".

En otro orden de asuntos, la ministra también ha criticado que, en la última conferencia sectorial de Educación, el consejero del ramo riojano "votó en contra del Plan de Inclusión para los niños y niñas que tienen necesidades especiales".

Por tanto, asegura, el próximo domingo debemos decidir entre un modelo para fortalecer la educación pública, tener una formación potente, fuerte y competitiva y un deporte también competitivo, donde hemos dado mucho protagonismo al deporte femenino, ayudando a las federaciones, o frente a otro modelo que presenta el Partido Popular del retroceso y de los recortes".

"Lo estamos viendo en las comunidades autónomas donde gobiernan, Lo estamos viendo cuando han gobernado en España este país y yo creo que es muy importante que el 29 de noviembre todos y todas elijamos futuro, progreso y que España siga avanzando".

Finalmente y sobre si el PSOE es partidaria de hacer una PAU unificada en todo el territorio, la ministra ha recordado que en el año 2024 hicieron una norma para homogenizarla y que no hubiera esas diferencias entre comunidades autónomas. "Eso es lo que estamos haciendo para que no haya desigualdades".

LA EDUCACIÓN, FUNDAMENTAL EN NUESTRO ESTADO DE BIENESTAR

Por su parte, Elisa Garrido ha indicado que Tolón "ha venido a La Rioja para hablar de algo fundamental en nuestro estado de bienestar como es la educación".

"Nos enfrentamos este 29 de noviembre a una decisión crucial que tiene que ver con, si queremos servicios públicos fuertes, si queremos un Estado que nos preste y nos brinde esos servicios públicos con la suficiente dotación y con la calidad que todos merecemos, o un gobierno de retrocesos, motosierras y recortes en los servicios públicos".

Para el Partido Socialista -ha añadido la cabeza de lista a la Cámara Baja- la educación es algo fundamental, que nos ayuda a romper esa brecha con la que todos nacemos, a auparnos en la igualdad de oportunidades y por eso es fundamental".

Para concluir, Garrido ha indicado que "en estas circunstancias en las que tenemos una gran cantidad de comunidades autónomas gobernadas por el PP y por Vox o en La Rioja, por ejemplo, gobernada en exclusiva por el Partido Popular, que se dedican a recortar inversión pública para destinarlo y derivarlo a la privada o la concertada, es fundamental mantener un gobierno de España que, en cierta medida, hace de contrapeso a ese intento de desmantelar, en este caso la educación pública, aumentando los fondos, aumentando las becas y aumentando la inversión en educación y en formación profesional".