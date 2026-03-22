El Ministerio Fiscal pide 5 años y 3 meses de cárcel a un hombre acusado de vender drogas y resistirse al ser detenido

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LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles, 25 de marzo, a A.G.V, de 41 años de edad en el momento de los hechos, acusado de tráfico de drogas y de resistirse al ser detenido.

Según relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 14 de junio del año 2024 el acusado se encontraba en el interior del bar de una localidad de Rioja Alta, con droga dentro de una riñonera que llevaba a la cintura.

En concreto, cincuenta pastillas de MDMA con un valor total de 974,74 euros; dos cogollos de cannabis con un valor de 3,94 euros; diez gramos de anfetamina, con un valor de 176,95 euros; y cuatro gramos de metanfetamina, con un valor total de 93,56 euros.

Dichas sustancias, aclara el Ministerio Fiscal, tenían la finalidad de ser destinadas al tráfico y venta a terceras personas; y portaba, asimismo, otros efectos tales como polvo rojo, "presumiblemente fósforo", recipiente de tiras reactivas de PH, un recipiente con yodo granulado, un recipiente negro con líquido en su interior y otros tubos con restos de polvo blanco.

El acusado, al ver a agentes uniformados de Guardia Civil, y dado que tenía una orden de detención, cuando fueron a leerle sus derechos se abalanzó sobre ellos, desestabilizándolos y huyendo para encerrarse en el interior del baño, donde trató de tirar la droga por el retrete.

Además, ya dentro del baño, se mostró "agresivo físicamente hacia los agentes, forcejeando con éstos y provocando que los tres cayeran al suelo", aunque pudieron practicar, finalmente, su detención.

Los agentes sufrieron contusiones y erosiones; y se causaron daños en la funda del arma reglamentaria de un agente (tasados en 63,90 euros); así como daños en su móvil y gafas de sol (tasados en un valor total de 191 euros); y en la linterna particular de otro, tasados en 25 euros.

Le acusa de un delito de atentado a agentes de la autoridad; dos delitos leves de lesiones; y un delito contra la salud pública de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud.

Le pide un año y tres meses de cárcel por el primer delito; multa de 560 euros; y cuatro años de cárcel por el tercero.