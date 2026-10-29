Un minuto de silencio en Logroño apoya a los heridos en el accidente de Urda y recuerda a los fallecidos

Minuto de silencio en Logroño en el Espolón por las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un minuto de silencio, que ha finalizado con aplausos, en Logroño, en el Espolón, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha servido para mostrar su apoyo a los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como para recordar a los fallecidos -hasta el momento 69- en el siniestro.

En la concentración, además de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han participado otros representantes institucionales, así como de partidos políticos, a los que se han sumado algunos ciudadanos, a título particular.

Al concluir el minuto de silencio, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha mostrado "el apoyo a las familias, a los fallecidos, a los heridos, familiares y amigos". Con esta convocatoria se busca también hacer ver que "todo lo que puede poner la administración, el Estado, para tratar de ayudar precisamente a cualquier afectado o damnificado por este terrible suceso", además de "investigar todo lo ocurrido".

DENUNCIA DE LA FAMILIA DE UNA RIOJANA

Por otra parte, preguntada por la comparecencia de una familia ante la Guardia Civil debido a la desaparición de su hija en el accidente del tren, la delegada ha confirmado que "existe una denuncia por desaparición interpuesta aquí en La Rioja, efectivamente, y de momento es todo lo que podemos decir; entre otras cosas por respeto a la familia, a la persona afectada".

Preguntada acerca de que si estos días habría que huir de la "refriega política", Arraiz ha señalado que "efectivamente estos días, lo único que cabe es mostrar la condolencia y el dolor de una sociedad que se ha visto afectada por una desgracia terrible".