'El mirador de Albelda' volverá a convertirse en escenario de la música en directo este verano

Archivo - Vista de la localidad riojana de Albelda de Iregua - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Mirador regresan este verano a Albelda de Iregua con una nueva edición de un ciclo que se ha consolidado como una de las citas culturales más reconocibles de la localidad. Durante los meses de julio y agosto, el Mirador de la Parte Antigua volverá a llenarse de música en directo en un entorno único que combina patrimonio, paisaje y la atmósfera de las noches de verano.

La programación reunirá este año a Ensemble Vocal de La Rioja, Fanáticos del Rock Cover Band, Sara Oñate, Lejano Sur, Anna Colom y Moon Quartet. Seis propuestas diferentes que llevarán al Mirador estilos tan diversos como la música coral, el rock, la canción de autor, las músicas de raíz o el jazz.

Todos los conciertos se realizarán los jueves comenzarán a las 22,00 horas y tendrán entrada libre hasta completar aforo.

"Las Noches del Mirador forman ya parte del verano en Albelda. Son conciertos, pero también una oportunidad para disfrutar de uno de los rincones más especiales del pueblo y compartirlo con vecinos, vecinas y visitantes", señala Teresa Ochagavía, concejala responsable del evento.

A lo largo de los últimos años, este ciclo se ha convertido en una propuesta cultural que trasciende la propia programación musical. El Mirador se transforma durante varias semanas en un espacio de encuentro donde la música, el patrimonio y la vida del pueblo comparten protagonismo.

Durante seis noches, uno de los lugares más emblemáticos de la Parte Antigua volverá a llenarse de música, público y ambiente veraniego, consolidando una propuesta cultural que ya forma parte del calendario estival de Albelda de Iregua.