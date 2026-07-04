Misión Eclipse llenará el mes de julio de ciencia, historia y actividades para la juventud de Calahorra

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra organiza tres nuevas propuestas gratuitas para aprender a observar el eclipse con seguridad, acercar la astronomía a los más jóvenes y descubrir la presencia de los eclipses a lo largo de la historia.

Desde el CJCC continúan con Misión Eclipse, un proyecto que pretende acercar la ciencia y la astronomía a la ciudadanía y preparar a Calahorra para disfrutar con seguridad de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los últimos años.

La primera actividad tendrá lugar el miércoles 15 de julio, de 20,00 a 22,00 horas, en el Centro Joven de Calahorra, con la charla 'Cómo observar un eclipse de Sol con seguridad'.

Durante la sesión se ofrecerán recomendaciones prácticas para contemplar este fenómeno sin riesgos, se explicarán los sistemas de protección adecuados y se resolverán las principales dudas relacionadas con la observación solar.

La programación continuará el martes 28 de julio, de 10,30 a 14,00 horas, con el Campamento Urbano de Astronomía 'Todos bajo el mismo cielo', dirigido a participantes de entre 9 y 16 años. El punto de encuentro será la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

A través de diferentes propuestas participativas, los más pequeños podrán acercarse a la astronomía, realizar grandes descubrimientos científicos y aprender de una forma dinámica, cercana y divertida. La actividad es gratuita, aunque requiere inscripción previa en la oficina del CJCC o a través del teléfono 667 463 791.

Y finalizarán el miércoles 29 de julio, a las 20,30 horas, en el Parador Nacional de Calahorra, con la actividad 'Los eclipses a través de la historia', desarrollada con la colaboración especial de Amigos de la Historia de Calahorra.

La charla permitirá conocer cómo han sido interpretados estos fenómenos astronómicos por diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos.

Durante este encuentro se realizará, además, un homenaje especial al científico de la NASA James Rice, vinculado familiarmente con Calahorra a través de sus bisabuelos y responsable de proponer el nombre de 'Calahorra' a un cráter de Marte.

Este reconocimiento permitirá recordar una historia singular que conecta directamente a nuestra ciudad con la investigación y la exploración espacial.

Finalmente, "queremos agradecer la implicación del Instituto Riojano de la Juventud, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Amigos de la Historia y el Parador Nacional de Calahorra, por su apoyo a este gran proyecto".