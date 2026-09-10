El MITECO desestima los tendidos de Forestalia que tenían previsto atravesar La Rioja de punta a punta

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra ha informado de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, les ha facilitado la desestimación de los parques fotovoltaicos 'Tara' y 'Umiko' y sus infraestructuras de evacuación.

La administración, con fecha del 5 de junio de 2025, decidió la tramitación separada de ambos proyectos fotovoltaicos "Umiko", de 46,5 MW de potencia instalada y "Tara" de 23,7 MW de potencia instalada, así como la infraestructura de evacuación, en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos.

Por una parte "tenemos el parque fotovoltaico de Umiko que no obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental en plazo y cuyo expediente caducó el 29 de octubre de 2023. Ahora la administración desestima definitivamente este proyecto".

Y de forma simultánea, el parque fotovoltaico "Tara", 23,7 MW de potencia instalada, tampoco obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental en plazo.

Red Eléctrica de España comunicó el 19 de diciembre de 2023 al MITECO la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados.

En este momento la administración "desestima definitivamente este proyecto". Se trata de dos proyectos "sumamente impactantes" para el medio natural en Aragón y también en el conjunto del valle del Ebro, sobre todo en La Rioja, al precisar un tendido de más de 200 Km.

Amigos de la Tierra La Rioja apuesta por las energías renovables, "pero no generada en macroparques y tendidos de centenares de kilómetros, sino en instalaciones de energías renovables cercanas compatibles con el medio ambiente, en la rehabilitación energética de los edificios y en la eficiencia energética. Grandes proyectos como los presentes, inmersos en una importante burbuja como todo lo que rodeó a Forestalia, ocasionan gravísimos impactos ambientales".