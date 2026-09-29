Moda, literatura y comercio se unen este sábado en el Parque Gallarza para la II Gala CUCO de la Moda Riojana - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moda volverá a tomar las calles de Logroño este sábado, 3 de octubre, a partir de las 18 horas, con la celebración de la segunda edición de la Gala CUCO de la Moda Riojana, que este año tendrá como escenario el Parque Gallarza, en pleno eje comercial de San Antón-Pérez Galdós.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha presentado este martes la segunda edición de una iniciativa que nació el pasado año en la Avenida de Portugal "y que vuelve a apostar por sacar la moda a la calle, acercarla a la ciudadanía y convertirla en un elemento de dinamización de la ciudad".

En la presentación ha estado acompañado por la secretaría general de la Cámara de Comercio, Cristina Quintero; el organizador y presentador de la gala, Eduardo Viladés; dos de los licenciados de la ESDIR que van a presentar sus trabajos, Leyte Lozano y Bruno Langarica; así como por representantes del IES D'Elhuyar.

"Tras el éxito de la primera Gala de moda CUCO, hemos querido llevar de nuevo esta iniciativa a otro de los principales espacios comerciales de nuestra ciudad, el eje San Antón-Pérez Galdós y sus calles adyacentes", ha señalado Miguel Sainz.

Por eso, ha añadido, "en esta ocasión, la gran pasarela se instalará en el parque Gallarza, donde podremos disfrutar del trabajo de cinco diseñadores formados en la ESDIR, de 13 estudiantes del IES Hermanos D'Elhuyar y de la diseñadora logroñesa Sara Omatos".

El concejal de Promoción de la Ciudad ha destacado que "queremos que CUCO suceda en la calle y que forme parte de la vida de Logroño", al tiempo que ha subrayado la oportunidad de "vincular la moda con nuestros espacios comerciales y con la dinamización de la ciudad".

"Nuestro objetivo es que el público disfrute de la creatividad de nuestros diseñadores, conozca el talento que se está formando en nuestros centros educativos y descubra también el trabajo de profesionales como Sara Omatos, que ha regresado a Logroño para desarrollar aquí su proyecto", ha incidido.

En este sentido, Sainz ha reivindicado que "este desfile es una forma de mostrar Logroño como una ciudad que crea, que tiene talento y que apuesta por sus jóvenes diseñadores y por quienes se están formando para hacer de la moda su profesión".

Por su parte, Cristina Quintero ha destacado que "esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el talento, la creatividad y la cultura, también desde el punto de vista de las zonas comerciales".

"Deseamos que los espacios se llenen de actividad y que todo el protagonismo que va a adquirir esta zona revierta en los establecimientos comerciales logroñeses", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa será el punto de partida de la Semana del Comercio, que se celebrará del 3 al 10 de octubre en el marco del programa CUCO, incluido en el convenio que mantiene la Cámara con el Ayuntamiento de Logroño.

UNA PASARELA QUE MIRA A LA GENERACIÓN DEL 27.

Como ha destacado por su parte Viladés, la segunda edición de CUCO -que presentará hasta 35 modelos- incorpora además un marcado componente literario. Con motivo del centenario de la Generación del 27, la moda dialogará con la literatura a través de la obra de las mujeres de 'Las Sinsombrero'.

Así, los cinco diseñadores formados en la ESDIR han escogido a mujeres de 'Las Sinsombrero' y sus poemas como hilo conductor para presentar sus colecciones y explicar su imaginario". Un encuentro, ha dicho Sáinz, "entre literatura, arte y moda nos parece una manera muy especial de acercar su legado a nuevas generaciones".

Así, Silvia González Yustes ha elegido a Josefina de la Torre y su poema 'Agua clara del estanque' para presentar 'Origen'; Uxue Lucena se acercará a la obra de Cristina de Arteaga con 'Tu poder multiplica' como introducción a 'Sareea'; y Naia Iturrioz tendrá como referencia a Rosa Chacel y unos versos de su obra para introducir 'Soro'; .

Leyre Lázaro -que se ha mostrado "muy contenta porque así nos dan visibilidad para que poco a poco vayamos tomando nuestro camino en el mundo de la moda"- recurrirá a Ernestina de Champourcín y su poema 'No fue para mí...' para acompañar 'Blow Up'.

Bruno Langarica -que hace poco presentó sus trabajos en el CCR, y que ha dicho estar "encantado con volver a desfilar en casa"- ha escogido a Concha Méndez y sus versos de 'Todo, menos venir' para acabarse como preludio de 'Nuevo Narciso', una colección "un poco diferente, más íntima y ligada a experiencias personales" que tiene "muchas ganas de mostrar y además con modelos logroñeses".

La gala dará también protagonismo a quienes están dando sus primeros pasos en el sector. 13 estudiantes del IES Hermanos D'Elhuyar presentarán sus propias creaciones sobre la pasarela, con trabajos desarrollados durante su formación en los ciclos de Confección y Moda y Patronaje y Moda, ciclos impartidos desde el curso 2022-2023.

La participación del alumnado permitirá mostrar al público el talento y la creatividad que se están formando en Logroño y acercar las posibilidades profesionales de un sector que combina diseño, técnica, creatividad y emprendimiento.

SARA OMATOS, BROCHE DE ORO.

El cierre de la II Gala CUCO correrá a cargo de la diseñadora logroñesa Sara Omatos, especializada en moda nupcial artesanal y personalizada.

Después de desarrollar durante años su actividad profesional en Valencia y Madrid, Omatos regresó a Logroño y abrió el pasado mes de enero su propio atelier en la calle María Zambrano, donde crea vestidos únicos y confeccionados a medida.

En CUCO presentará 'Latido', una colección de moda nupcial que pondrá el broche de oro con 10 creaciones.