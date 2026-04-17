Modificación de horarios de ocho líneas de autobús urbano, este domingo por la Carrera de la Mujer

LOGROÑO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 19 de abril, se celebra la décimo primera Carrera de la Mujer por la Investigación y esto obligará a la modificación de horarios de ocho líneas de autobús urbano.

Varias calles de Logroño también se verán afectadas por los cortes de tráfico durante parte de la mañana.

La cita deportiva y solidaria comenzará a las 11,00 horas en el Banco de España y está organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, con la colaboración de diferentes entidades e instituciones como el Ayuntamiento de Logroño.

CALLES AFECTADAS

A partir de las 8,00 horas se cortará el tráfico en Av. Paz (calzada norte en el tramo comprendido entre Doce Ligero y Capitán Gaona) y a las 8,30 horas en Vara de Rey (tramo comprendido entre Gran Vía y Muro de la Mata).

Entre las 10,30 y las 13,00 horas se cortará el tráfico en el recorrido de la prueba: Vara de Rey (tramo comprendido entre Gran Vía y Muro de la Mata) - Gran Vía (calzada norte) - Gonzalo de Berceo (ambos sentidos) - Carmen Medrano (calzada este del tramo comprendido entre Gonzalo de Berceo y General Urrutia) - General Urrutia (calzada sur del tramo comprendido entre Carmen Medrano y Samalar) y (calzada norte del tramo comprendido entre Samalar y Javier Martínez Laorden) - Comandancia - Norte (entre Comandancia y Plaza Diversidad) - Plaza de la Diversidad (contra dirección hacia Portales) - Portales (toda la calle) - Muro de Cervantes (calzada norte) - Avenida de la Paz hasta el Ayuntamiento (calzada norte).

De 13,00 a 14,00 horas se cortará el tráfico en Av. Paz (calzada norte en el tramo comprendido entre Doce Ligero y Capitán Gaona). El acceso a la zona interior del recorrido se podrá realizar hasta las 10,50 horas por la calle Carmen Medrano - General Urrutia y a partir de las 11,30 horas (aproximadamente) por la calle Trinidad o Murrieta.

La salida de la zona interior del circuito se realizará por General Urrutia - Martínez Laorden - Av. Portugal - Miguel Villanueva - Vara de Rey Durante el paso de las atletas los vados y vehículos estacionados en los viales por donde transcurre la carrera no podrán salir o entrar.

GRATUIDAD Y MODIFICACIONES DE VARIAS LÍNEAS DE BUS

Todas las mujeres que quieran acceder al autobús urbano de Logroño pueden hacerlo de manera gratuita entre las 9 y las 14 horas presentando el dorsal de la carrera. Por otra parte, varias las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 del servicio de transporte público urbano de Logroño modificarán sus itinerarios en diferentes horarios.