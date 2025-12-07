Modificación del servicio de autobús urbano en Calahorra durante las fiestas navideñas

Calahorra modifica el servicio de autobús urbano durante las fiestas navideñas - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de los cambios previstos en el servicio de autobús urbano con motivo de las fiestas navideñas. Los días festivos 25 de diciembre y 1 y 6 de enero no habrá servicio de transporte urbano durante toda la jornada.

Además, el autobús urbano no circulará en horario de tarde los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

El Ayuntamiento de Calahorra agradece la comprensión de los usuarios y lamenta las molestias que puedan ocasionar estas modificaciones puntuales.

15 DE DICIEMBRE, NUEVA PARADA DE BUS EN LA ESTACIÓN INTERMODAL

Con la apertura de la nueva estación de autobuses el 15 de diciembre, el autobús urbano incorporará una parada en la estación intermodal para facilitar el traslado de los pasajeros al centro de Calahorra.

Así, la línea que recorre la plaza de El Raso al hospital con una longitud de 8,1 kilómetros tendrá las siguientes paradas: plaza de El Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B-5, Estación intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles- avenida Achútegui de Blas, Centro de Salud, pistas de atletismo, C.M.P. 'La Planilla', plaza de toros, tanatorio y hospital.

Y el itinerario de 6,5 kilómetros que va desde el hospital a la plaza de El Raso parará en el hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. 'La Planilla', pistas de atletismo, Centro de Salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, estación intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza de El Raso.