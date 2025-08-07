El Monasterio de Cañas organiza este viernes un recital de poesía dentro de Agosto Clandestino

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Poesía en la Abadía: recital de poesía mística española en el Monasterio de Cañas El ciclo Agosto Clandestino. Poetas en La Rioja, celebra este viernes una de sus citas más esperadas con un recital singular en un enclave excepcional: el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas, joya del gótico riojano habitada durante siglos por monjas cistercienses.

A partir de las 20,00 horas, la antigua abadía acogerá el acto Poesía en la Abadía, una lectura de poesía mística y religiosa de la literatura española que recorrerá autores clásicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León o Lope de Vega, junto a voces más recientes como Miguel de Unamuno, León Felipe, Gloria Fuertes, José Luis Puerto o Antonio Praena.

Una ocasión única para escuchar algunos de los textos más intensos de la lírica espiritual española, en un espacio que respira recogimiento y trascendencia. El acto se enmarca dentro de la 21ª edición del festival Agosto Clandestino, que este año celebra la palabra como experiencia íntima, colectiva y radicalmente viva.

La poesía mística es una de las expresiones más singulares de la tradición lírica española. Su centro no es la doctrina, ni la simple devoción religiosa, sino el intento de nombrar una experiencia radical: la unión del alma con Dios. En este tipo de poesía, el lenguaje se pone al servicio de algo que, por definición, excede lo decible. Es una escritura que nace del interior de la fe, pero no se limita a repetirla; busca transmitir una vivencia transformadora, intensa, a menudo descrita como fuego, vacío, noche o luz.

Durante el Siglo de Oro, esta corriente alcanza su punto más alto en la lengua española. San Juan de la Cruz -con obras como Noche oscura del alma o Cántico espiritual- y Santa Teresa de Jesús -en poemas que prolongan su prosa visionaria- convierten la experiencia mística en materia poética. En sus textos, la experiencia espiritual no es un concepto abstracto, sino un proceso íntimo, a veces doloroso, de despojo y entrega, de anhelo y vacío. El lenguaje se carga de simbolismo amoroso, toma prestado el léxico del deseo humano y lo eleva a una dimensión trascendente. Lo que se busca no es simplemente comprender a Dios, sino habitarlo.

Fray Luis de León, aunque más sobrio, también incorpora esta dimensión contemplativa, influido por la tradición bíblica y neoplatónica. Su poesía, más racional en apariencia, comparte con la mística un impulso hacia lo eterno y lo esencial.

A lo largo de los siglos, la poesía mística ha encontrado continuadores -conscientes o no- en otros contextos históricos. En el siglo XX, autores como León Felipe, José María Valverde, Luis Rosales o Antonio Praena han retomado el tono espiritual desde otros registros, más simbólicos o existenciales, pero igualmente cargados de una búsqueda trascendente. La mística se actualiza, no como imitación formal, sino como resonancia de una necesidad: dar forma a lo invisible, convertir la interioridad en palabra.

En la poesía mística, lo teológico se mezcla con lo erótico, lo racional con lo visionario, y lo confesional con lo universal. No es simplemente poesía religiosa: es la tentativa de decir lo que apenas puede decirse. Por eso, sigue conmoviendo a lectores de todas las épocas: porque en su fondo late una pregunta que no tiene edad.