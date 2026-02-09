Montessori Schoolhouse celebra sus 10 años "de proyecto educativo y de crecimiento" en Logroño con una jornada el día 21

Yolanda Garrido, a la derecha, y Danielle DesLauriers, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

Montessori Schoolhouse celebra sus 10 años "de proyecto educativo y de crecimiento" en Logroño con una jornada abierta que se prevé celebrar el próximo día 21 en Riojafórum.

Un encuentro, sobre 'La educación que nos hace felices y responsables', en el que se contará con la pedagoga y referente internacional Catherine L'Ecuyer, autora del 'best seller' 'Educar en el asombro', traducido a ocho idiomas y publicado en más de 60 países.

La directora del centro, Yolanda Garrido, y la coordinadora de la etapa de Primaria, Danielle DesLauriers, han presentado hoy esta iniciativa, a la que, en palabras de Garrido, "nos gustaría invitar a las familias del colegio, a las antiguas familias, a profesionales de la educación y a todo aquel que esté interesado en conocer un poco más de la pedagogía Montessori y de nuestro proyecto educativo".

Ha recordado que "nosotros abrimos nuestras puertas en septiembre del año 2015 con el objetivo, con la ilusión en aquel momento de ofrecer a las familias de Logroño una opción educativa diferente que se sostiene en dos pilares: el bilingüismo y la pedagogía Montessori".

"En aquel momento -ha apuntado- empezamos con 40 alumnos y a lo largo de estos años el colegio ha ido creciendo hasta llenar las etapas de Infantil y de Primaria". De este modo, ha señalado que, en este momento, "tenemos unos cien alumnos, el colegio completo, con edades que van desde los 15 meses hasta los 12 años".

Los alumnos se distribuyen en cuatro aulas, "mezclados por edades": de 15 meses a 3 años, lo equivalente a la primera etapa de Infantil; de 3 a 6 años, la segunda etapa de Infantil; y otras dos aulas que se corresponderían con las edades de 1º a 3º de Primaria y de 4º a 6º de Primaria.

Una mezcla que, como ha reseñado DesLauriers, "funciona muy bien, los niños mayores son un ejemplo y un modelo para los más pequeños, es precioso porque les ayudan mucho cuando necesitan ayuda con algo o tienen una complicación con sus trabajos".

De hecho, ha puntualizado "en la etapa de 3 a 6 años tienen unos carteles en los que pone 'I need help', es decir, necesito ayuda, es una señal que el niño está invitando a la intervención en su trabajo, sea por la profesora o por otro niño".

Todo, basado en la pedagogía Montessori, que, como ha recordado Garrido, se centra en primer lugar en "el respeto al niño, que viene dado por un conocimiento profundo de las necesidades universales del niño en cada una de las etapas educativas".

A ello contribuye, como segundo principio, "un ambiente preparado para el aprendizaje, que también tiene que responder a esas necesidades que tienen los niños en cada etapa", a lo que se suma "una libertad con límites, que les permite el desarrollo de la autonomía".

Algo que "con el paso de los años y la madurez de los niños, se convierte en realidad en una oportunidad para que el niño desarrolle la responsabilidad hacia su trabajo y habilidades para gestionar su tiempo". "Y todo esto -ha resaltado Garrido- sin olvidar la importancia de un programa académico exigente y riguroso".

A día de hoy, como ha subrayado la directora del centro, "ya han salido tres generaciones a la etapa de Secundaria y este año saldrá a la cuarta", con un "feedback que recibimos de nuestros antiguos alumnos muy bueno, nos hablan de una transición natural, muy tranquila, con una adaptación en todos los sentidos social, emocional, académica muy buena".

Aunque por el momento no hay planes previstos para ampliar las etapas educativas en el centro a Secundaria - "aunque quién sabe", ha dicho Garrido-, sí que ha planteado que, a futuro, "nuestro reto es continuar así continuar fieles a nuestros valores a los principios de la pedagogía Montessori, mantener un proyecto bilingüe sólido y ver crecer nuestra comunidad educativa".

LA JORNADA.

¿Cómo se educa a un niño para que se desarrolle de forma plena y alcance todo su potencial? ¿Cómo transmitir la importancia de la curiosidad en el aprendizaje? ¿Cuál es la relevancia de un método educativo con más de 100 años de vida en el mundo actual?

Estas son algunas de las preguntas sobre las que girará la jornada educativa con la que Montessori Schoolhouse Logroño celebrará su décimo aniversario, el próximo sábado 21 de febrero a las 10 horas en Riojaforum. La entrada es libre con inscripción previa en https://www.montessorilogrono.org/

La invitada principal del evento será Catherine L'Ecuyer, autora del libro 'Educar en el asombro', obra de referencia internacional sobre el desarrollo infantil.

En su conferencia "Montessori: una educación revolucionaria ayer y hoy", abordará cómo los ritmos naturales del niño, la curiosidad y el contacto con la realidad influyen de manera decisiva en su aprendizaje y su bienestar. L'Ecuyer es reconocida internacionalmente por su propuesta de la "pedagogía del asombro", presentada en foros institucionales y académicos de ámbito internacional.

Precisamente, en marzo del año pasado, Catherine Lécuyer intervino ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en Madrid donde planteó la necesidad de revisar el uso de la tecnología en la infancia, señalando la contradicción entre proteger a los menores de los riesgos digitales y, al mismo tiempo, fomentar su uso en la escuela.

A preguntas de los medios de comunicación al respecto, Yolanda Garrido ha recordado que "nosotros no utilizamos tecnología, nunca lo hemos planteado y a día de hoy seguimos con el mismo criterio".

"La de Infantil es una etapa sensorial, en la que las pantallas no tienen cabida. Y en la etapa de Primaria, creemos que es importante dar prioridad es una etapa de consolidación del proceso lectoescritor", ha argumentado la responsable del colegio, que ha abogado por ello por "dar prioridad a la lectura y a la escritura, evitar esa sobreestimulación que dan las pantallas y buscar no solamente que el niño aprenda a leer, sino desarrollar el amor por la lectura".

PROYECTO EDUCATIVO EN LOGROÑO.

Montessori Schoolhouse Logroño es un colegio internacional ubicado en la capital riojana que desde su apertura ha desarrollado un proyecto educativo inspirado en la pedagogía Montessori que entiende al niño como protagonista activo de su aprendizaje.

En las aulas, los alumnos trabajan con materiales propios de la metodología Montessori, diseñados para explorar, investigar y ganar autonomía.

Desarrollan habilidades clave como la gestión del tiempo, la toma de decisiones y la responsabilidad personal, dentro de un currículo estructurado, coherente y exigente, que les permite profundizar en sus intereses sin renunciar a una formación académica sólida.

Además, tiene en el bilingüismo una de sus señas de identidad. De hecho, el 60% del profesorado es nativo en el idioma inglés. Todas las aulas cuentan con dos profesores (uno nativo inglés y otro nativo español). El bilingüismo español-inglés forma parte del día a día del aula y se integra de manera natural en las actividades.

Las clases reúnen niños de tres edades distintas para favorecer la colaboración y el aprendizaje compartido. Además, el colegio desarrolla proyectos paralelos que permiten al niño conectar el aprendizaje con la vida real, como proyectos solidarios, visitas fuera del colegio o actividades de contacto con la naturaleza.

UNA INVITACIÓN PARA REFLEXIONAR SOBRE LA EDUCACIÓN.

El décimo aniversario se plantea como una oportunidad para abrir su propuesta educativa a familias, profesionales del ámbito de la educación y la infancia, y cualquier persona interesada.

En un momento en que la educación genera cada vez más debate social, la jornada quiere ofrecer un espacio para reflexionar sobre la educación y abrir la vigencia de la pedagogía Montessori a la sociedad riojana, ya que, como recuerdan desde el centro, educar es acompañar a los niños a descubrir el mundo con interés, criterio, responsabilidad y confianza.