Moreno (IU) pide a Capellán que se "centre" en las necesidades de los ciudadanos tras la subida del precio de la VPO

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha exigido al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que se "centre" en las necesidades de los ciudadanos en su conjunto y "se descentre de seguir el dictado de las constructoras" tras la subida del precio de la Vivienda de Protección Oficial.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar "la última actuación del Gobierno de La Rioja" que, si bien ha considerado que es algo que "no debería sorprender", esta formación, ha dicho, aún "conserva expectativas" de que rectifique.

La diputada de IU ha visto "evidente" que una de las mayores problemáticas para la sociedad en general, y para los jóvenes en particular, es el acceso a la vivienda.

"Están convirtiendo el acceso a la vivienda en un bien de lujo, lejos de ser lo que debería, uno de los pilares fundamentales del Estado Social y de Derecho", ha espetado.

Bajo este prisma, ha visto la última elevación del módulo de Vivienda de Protección Oficial "un paso más", dentro de una política de vivienda del Gobierno riojano que ya es "nula" en alquiler público, para "someterse a los dictados de las grandes constructoras".

La actualización del módulo de la Vivienda de Protección Oficial, ha relatado, supone que, a partir de ahora, una vivienda de setenta metros cuadrados de VPO ascienda a 185.000 euros. "Se dice pronto", ha aseverado.

Esto "supone", ha destacado, que en los dos últimos años el módulo de la Vivienda de Protección Oficial "se haya incrementado un 73 por ciento; casi se ha duplicado".

Visto esto, ha considerado que "es una obviedad que el Gobierno de La Rioja está a espaldas de las necesidades de la ciudadanía en su conjunto".

Es algo, ha dicho, que "vemos siempre" porque "siempre que aprueba ayudas para inyectar en la economía se centra en las empresas y se olvida de los trabajadores".

Frente a ésto, ha anunciado que, en las enmiendas a los presupuestos de la comunidad que está preparando Izquierda Unida, plantearán que el Gobierno de La Rioja "se erija en arrendatario".

De este modo, "alquile vivienda libre a precios razonables para luego ponerla a disposición de la ciudadanía a precios que no superen el treinta por ciento de los ingresos familiares".

"Es una propuesta", ha dicho, "que da muy buenos resultados en el corto plazo" porque, aunque haya, también, que "incidir" en la construcción de VPO ha entendido que "necesitamos medidas que tengan efecto e impacto ya".