Un motorista de 52 años trasladado al San Pedro tras ser arrollado por un vehículo en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras ser arrollado por un vehículo en la confluencia de las calles presidente Leopoldo Calvo Sotelo con calle Marqués de La Ensenada de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.