Un motorista herido al colisionar con un vehículo en la N-232 en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir una colisión, a las 06,22 horas, con un vehículo, en el punto kilométrico 363 de la N-232, en el término municipal de Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.