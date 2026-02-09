Un motorista, trasladado al San Pedro tras caerse en la LR-514 en Uruñuela

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido a primera hora de esta mañana, en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LR-514, en el término municipal de Uruñuela, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,52 horas de este lunes, un aviso recibido en el CECOP SOS- Rioja ha informado de la caída de un motorista ocurrida en la carretera LR-514, dentro del término municipal de Uruñuela.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado del suceso a la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, el conductor del vehículo, un varón de 32 años, es atendido en el lugar del accidente y posteriormente ha sido evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.