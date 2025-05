El Movimiento Feminista de La Rioja muestra su repulsa por la presunta agresión sexual de jóvenes riojanos en Valencia

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de La Rioja -compuesto por Kirké: Feministas en Acción; Asociación Feminista Murillo de Río Leza; Horizonte Violeta-Alfaro; Café Feminista de Calahorra; Asociación Luz Ultravioleta Arnedo Feministas de La Rioja- han mostrado, en un comunicado, su repulsa ante la agresión sexual a una joven en Valencia, por la que han sido detenidos tres jóvenes de Calahorra y uno de Andosilla como presuntos autores.

Aunque, desde el mismo comienzo, queremos destacar que "la procedencia no es relevante, ya que, a pesar de sus diferencias, si algo tienen en común los agresores sexuales de cualquier parte del mundo es que son hombres". El pasado domingo la Policía Local de Valencia detenía a los cuatro jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 20 años por, presuntamente, agredir sexualmente a una joven en los alrededores de la discoteca Akuarela Playa.

Por ello, han mostrado "su rechazo ante los hechos, puntualizar algunos términos que se están poniendo de manifiesto y, por supuesto, mostrar nuestro apoyo a la víctima, a esa joven a la que de nuevo se está cuestionando y revictimizando". Hemos leído en numerosos medios cómo los jóvenes se han intentado defender diciendo que los "tocamientos" habían sido consentidos por la víctima.

En primer lugar, no estaríamos hablando de "tocamientos", ya que, según el relato de la víctima, habrían introducido dedos en sus genitales, lo cual indica que estaríamos ante un caso de violación. Además, "ellos insisten en que habían sido consentidos por la chica, a pesar de que ella lo niega y de que se encontraba en un estado de embriaguez que le impedía reaccionar".

"Queremos hacer hincapié en el concepto perverso del consentimiento, ya que los términos acceder y consentir son oportunamente utilizados como mecanismo de defensa ante situaciones de violencia sexual. Y el hecho de que estos días se hayan usado no es casualidad y resulta especialmente grotesco cuando la mujer estaba sola con cuatro hombres y en estado de embriaguez", han añadido.

Seguramente, "para ellos consentir es no oponer ninguna resistencia. Pero ¿cómo no va a consentir" una mujer sola en esas circunstancias? Se llama miedo e indefensión. Y aquí llegamos a un punto clave". "Es imprescindible que quede clara la diferencia entre consentimiento y deseo", han añadido.

Una práctica sexual "debe ser deseada, no consentida, ya que el consentimiento se puede dar por muchos motivos (miedo, necesidad económica, etc.)". Y los hombres "deben empezar a aprender esto y el hecho de que no es normal que les excite una situación en la que la mujer no desea, por mucho que consienta".

Cuando son tan jóvenes, "no cabe duda de la enorme influencia de la pornografía, que les enseña desde bien pequeños a deshumanizar y a no tener en cuenta los deseos de las mujeres". Por otra parte, el juicio social y la exposición que ha comenzado para la joven es otro de los motivos por los que muchas mujeres no denunciamos. "Porque el estigma al que nos someten, la revictimización a la que nos enfrentamos y la falta de garantías jurídicas crea un estado de impunidad para los agresores que favorece que sólo el 7 por ciento de los delitos relacionados con la libertad sexual sean denunciados.

En definitiva, "este es un hecho más que refleja el alarmante aumento de la violencia sexual en jóvenes, provocado, entre otras cosas, por la pornografía y el acceso tan temprano a ella, pero también por la ausencia de una educación sexoafectiva real, con perspectiva feminista, que coloque en el centro de las relaciones el deseo y el placer mutuo y deseche términos viciados e interesados como el de "consentimiento", que se basan en la búsqueda de un placer unilateral -el del hombre- y colocan siempre a la mujer en una situación de subordinación en la que no es sujeto que desea, solo objeto que consiente".

Por ello, desde el Movimento Feminista de La Rioja "reiteramos nuestra repulsa a esta agresión sexual, exigimos justicia y enviamos todo nuestro cariño y apoyo a la víctima. Ninguna agresión quedará sin respuesta", han concluido.