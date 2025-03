'Mucho que ver', una serie de vídeos de la ONCE para "mirar con otros ojos a las personas ciegas"

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dado a conocer, en un acto que se ha desarrollado en su sede de Logroño, 'Mucho que Ver', una serie, de once vídeos, en la que un grupo de amigos y amias se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día. Con ellos, se trata de "mirar con otros ojos a las personas ciegas".

La ONCE, en su trabajo por la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual, lanza esta serie con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la necesidad de que, tanto todos los ámbitos de la ciudadanía, como las instituciones y empresas, estén concienciados acerca de cómo tratar con una persona con discapacidad visual, así como sus diferentes necesidades en su vida diaria, ya sea a la hora de desplazarse por nuestras ciudades, utilizar el transporte público, acudir a un centro sanitario, e incluso, algo tan sencillo como hacer la compra.

La presentación ha contado con la presencia de Belén González, delegada de la ONCE en La Rioja; y Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial. Además, también han participado Beatriz Vozmediano, técnica de rehabilitación de la ONCE (la persona que ayuda a quienes pierden la visión a recuperar sus habilidades en función de sus necesidades); Alfonso persona afiliada a la ONCE y Marisol recién llegada a esta realidad.

Han asistido también el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, y la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz.

UN RECORRIDO CON HISTORIA

La serie realiza un recorrido por hasta once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan las personas ciegas como el resto de la ciudadanía, para lograr su autonomía personal: ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un agradable paseo -si hay suerte y no se convierte en una jungla-; ir caminando acompañado de un amable viandante, aunque no querías; o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado.

Tras la visualización de algunos capítulos, ha tenido lugar una charla coloquio en la que el/la técnico de rehabilitación y las personas con discapacidad visual han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la ONCE para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual proporcionándoles técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas y estar totalmente integrados en la sociedad.

Además, también han contado sus vivencias personales y anécdotas. Los asistentes también se han puesto en la piel de una persona ciega y han podido experimentar, con un paseo a ciegas, situaciones reales como enfrentarse a una calle mal asfaltada o en obras, pasar a un mercado o coger un autobús.

SERVICIOS SOCIALES DE LA ONCE

La ONCE cuenta con una amplia red de profesionales especializados en la discapacidad visual que atienden a las más de 70.000 personas afiliadas a la Organización impulsando su autonomía personal. Estos servicios sociales abarcan todos los aspectos de la vida diaria de las personas ciegas y con discapacidad visual, además de todas las etapas de la vida, desde la atención temprana a los niños y sus familias hasta la atención a nuestros mayores: educación, empleo, rehabilitación, tecnología adaptada, ocio, cultura, deporte, comunicación y mil realidades al alcance de todos y todas con una atención especializada y específica.