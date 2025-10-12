La Muestra De Arte Joven En La Rioja Llega A Haro Con Una Selección De Las Mejores Obras De Su XL Edición - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Torreón de Haro acogerá hasta el próximo 8 de diciembre la exposición 'Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja', una selección de las obras más destacadas de la XL edición de este certamen, que organiza el Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) con el objetivo de promover la creación contemporánea y apoyar el talento emergente.

La inauguración contó con la presencia del director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, quien destacó la importancia de esta cita cultural para acercar el arte joven y contemporáneo a los municipios riojanos y consolidar el compromiso institucional con la creatividad de las nuevas generaciones.

En su itinerancia, la muestra reúne las obras de quince artistas de La Rioja, España y otros países, con edades comprendidas entre los 17 y los 35 años: Alba Lorente, Alba Ruiz Lafuente, Alberto Ollero, Anne Aramendia, Blanca Cabrero, Dennise Vaccarello, Iren Serrano, Jairo Eliuman Ruiz, Javier Cobalto, Lucía Cassiraga, Lydia Manso de Zúñiga, Mario Manso, Óscar Vincentelli, Pedro Bella y Sergio Monje.

La exposición ofrece un recorrido diverso por las propuestas más personales e innovadoras de esta generación de creadores, que trabajan disciplinas que van desde la pintura y la escultura hasta la fotografía, el vídeo o la instalación, reflejando las múltiples miradas con las que la juventud interpreta el arte y la realidad contemporánea.

El público que visite el Museo del Torreón podrá también adquirir el catálogo de la Muestra de Arte Joven, una publicación que desde 1987 recoge todas las obras expuestas y premiadas, y que constituye un valioso archivo del arte emergente riojano.

La itinerancia de este certamen, que recorre diferentes municipios de la comunidad, se hace posible gracias a la colaboración de las entidades locales de cada localidad que visita y de instituciones como el Museo de La Rioja, el Museo Würth La Rioja, la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, el IES Batalla de Clavijo y Casa de la Imagen.

El objetivo de esta iniciativa es doble: por un lado, respaldar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes artistas y, por otro, acercar el arte contemporáneo a los municipios riojanos, fomentando la sensibilidad artística y la participación cultural entre los públicos más jóvenes.

La exposición podrá visitarse en el Museo del Torreón (C/ San Felices, 2. Haro) de martes a sábado, de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 19,00 horas; y los domingos y festivos, de 10,30 a 14,00 horas. El museo permanecerá cerrado los lunes.