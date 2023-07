Una muestra recoge 84 imágenes de fauna en su hábitat salvaje para valorar la naturaleza y reflexionar sobre su cuidado

La exposición 'European Wildlife Photographer of the Year 2023' se podrá ver hasta el 3 de septiembre en la Casa de las Ciencias

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Una oportunidad inmejorable para poner en valor el amor y el sentimiento de la naturaleza y para reflexionar sobre su protección y la de los animales para no ponerlos en peligro". Así ha definido el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, la exposición fotográfica 'European Wildflife Photographer of the Year 2023' que acoge hasta el próximo 3 de septiembre la Casa de las Ciencias.

La muestra, formada por los trabajos premiados y con menciones de honor del concurso fotográfico del mismo nombre, cuenta con 84 imágenes que ofrecen lo mejor del arte de la fotografía de naturaleza divididas en nueve secciones que ayudan a trasladar al visitante a espacios naturales y ecosistemas de todo el mundo para descubrir a través de perspectivas poco comunes y excepcionales como viven.

Como ha reconocido Miguel Sáinz, todas las fotografías recogen momentos esporádicos, en algunos casos inéditos, pero en definitiva espectaculares y diferentes y todo ello desde perspectivas muy variadas. Sáinz ha acudido a la inauguración junto al presidente de Crescent Iniciativas, Antonio Llop, empresa que gestiona la exposición en varios países, y la directora de la Casa de las Ciencias, Dolores Fernández.

En la muestra se pueden observar fotografías realizadas incluso con drones subacuáticos, como la fotografía ganadora, pero siempre sin molestar a los animales. También fotografías al uso, realizadas en el entorno urbano y diferentes tomas que "nos dan la oportunidad de conocer prácticamente toda una panoplia de muchísimos animales que podemos ver en nuestra vida diaria, en zonas verdes, en espacios naturales protegidos o no...".

Todas las fotografías están recreadas en cajas retroiluminadas para crear un contexto muy atractivo. "Tenemos aquí las mejores 84 fotos de casi 10.000 imágenes tomadas por todo el mundo y también de España, por tanto, una exposición para disfrutar con toda la familia", ha afirmado.

Por su parte, Antonio Llop ha puesto en valor la naturaleza española destacando tres lugares "muy habituales" para captar imágenes de tal belleza como es las aves en Extremadura, el río Tinto y las bardenas reales.

EL GALARDÓN

Este galardón congregó en su última edición a 935 fotógrafos y casi 18.000 imágenes de las que un jurado de la Sociedad Alemana de Fotografía de Naturaleza GDT seleccionó las 84 imágenes que se exponen en las salas 1 y 2 del museo logroñés.

Unas instantáneas tomadas en los parajes más salvajes del mundo que muestran la esencia de lo natural a través del paisaje, la fauna y la flora. A través de nueve secciones que llevan a un viaje fascinante por espacios naturales y ecosistemas (Aves'; 'Mamíferos'; 'Otros animales'; 'El mundo submarino'; 'Elogio de las plantas'; 'Paisajes'; 'El hombre y la naturaleza'; 'Forma y composición'; y 'Jóvenes fotógrafos'), el público visitante podrá descubrir perspectivas poco comunes y a menudo excepcionales del mundo natural.

Gracias a la pericia técnica y artística de los fotógrafos, se pueden contemplar aspectos sorprendentes, puntos de vista insólitos o perspectivas maravillosas. Pero no todas las fotografías se centran en la belleza, sino que algunas sirven para remover conciencias y mostrar cómo el ser humano ha rebasado, en algunos de los casos, los límites de la naturaleza.

De un modo u otro, todas las instantáneas tienen un denominador común: mostrar el valor de aquello por lo que debemos luchar como sociedad, que es la protección del medio ambiente.

El concurso del que es fruto esta exposición, ha destacado el concejal Miguel Sainz, "nos permite tener una radiografía muy real del momento de la fotografía de naturaleza moderna. Además, gracias a la consideración que tiene hacia los recién llegados, desde hace más de diez años ha permitido descubrir a nuevos talentos. Algunos de los mejores fotógrafos de naturaleza se han dado a conocer en este concurso".

Miguel Sainz ha animado a la ciudadanía, y en especial a la juventud y al público familiar, a visitar esta exposición porque "su contenido estimula el pensamiento científico, el interés por conservar la naturaleza y la responsabilidad que todas y todos tenemos con el planeta".

'HIPPO WORLD', IMAGEN GANADORA

La fotografía ganadora de esta edición del concurso es 'Hippo World' del fotógrafo ruso Mike Korostelev. Tomada en Sudáfrica, en un lago salado de agua clara con un dron subacuático.

La imagen muestra una familia de hipopótamos que literalmente se fusionan con su hábitat. En ella, los animales, de hasta 3,5 metros y tres toneladas, parecen ligeros, casi ingrávidos. Su mirada brillante sugiere que se han adaptado a la cámara.

Al contrario de las amenazas a las que se enfrentan los hipopótamos a diario, su hábitat está disminuyendo. Son cazados por su carne, sus dientes a menudo se comercializan como sustituto del marfil de elefante. Por lo tanto, no sorprende que la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) haya clasificado su población de 125.000 a 147.000 animales en todo el mundo como en peligro de extinción.

De ahí que la imagen, más allá de la calidad y dificultad técnica, adquiera más importancia desde el punto de vista de la concienciación y la conservación del medio ambiente y las especies en peligro.

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE LA CASA DE LAS CIENCIAS

Aprovechando la exposición 'European Wildlife Phographer of the Year 2023', la Casa de las Ciencias ha convocado un certamen de fotografía sobre naturaleza dirigido a profesionales y aficionados.

El plazo de recepción de las fotografías comenzará el 11 de julio y concluirá el 13 de agosto a las 00,00 horas.

La participación en el concurso, cuyas bases están publicadas en la página web logrono.es/casadelasciencias, es gratuita y las mejores fotos se expondrán en la Casa de las Ciencias.