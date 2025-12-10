Una mujer de 32 años, herida en un atropello anoche en Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 32 años ha resultado herida esta pasada noche al sufrir un atropello en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,16 horas de este martes, se ha recibido una llamada de emergencia a través del 112, informando del atropello por un turismo a una mujer en la segunda rotonda que da acceso al barrio de Cascajos, por la Senda de los Pedregales en Logroño.
Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Como consecuencia del atropello, ha resultado herida una mujer de 32 años, que ha tenido que ser trasladada a la clínica Viamed Los Manzanos de Lardero.