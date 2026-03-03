Una mujer de 35 años trasladada al Hospital 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico en Logroño

Publicado: martes, 3 marzo 2026 11:22
   LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 35 años, vecina de Villamediana de Iregua, ha sido trasladada al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico, a las 09,03 horas, por colisión de dos turismos, en la rotonda de la calle Montesoria con Avenida de Madrid de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.

