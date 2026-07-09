Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años trasladada al Centro de Salud de Haro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 12,01 horas, en la calle Federico García Lorca, al colisionar dos vehículos, en la rotonda con la calle Mazo, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.