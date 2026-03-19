Una mujer de 42 años, rescatada anoche tras desorientarse en una zona agraria entre Anguciana y Haro

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LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 42 años y vecina de la localidad vizcaína de Plentzia, ha tenido que ser rescatada esta pasada noche tras encontrarse desorientada en una zona agraria entre los términos municipales de Anguciana y Haro, según los datos del Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,10 horas de este miércoles, fue la propia persona afectada la que ha comunicado a Emergencias que se encuentra desorientada en una zona agraria entre las localidades de Anguciana y Haro.

Desde SOS Rioja se han movilizado a Bomberos del CEIS y a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil y Policía Local de Haro.

A las 22,38 horas, los cuerpos intervinientes han comunicado que la persona ha sido encontrada en una chopera en las inmediaciones del Camino de la Culebra y unos 100 metros aguas arriba de la Presa de Arrauri, sita esta en la margen izquierda del Río Tirón, término municipal de Haro.

La persona afectada, una mujer de 42 años y vecina de Plencia (Vizcaya), ha tenido que ser trasladada con signos de hipotermia al Centro de Salud de Haro.