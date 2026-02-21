Una mujer de 53 años es trasladada al Hospital San Pedro tras un incendio en su vivienda ocasionado por una vela

El origen del incendio ha sido una vela que ha hecho que se queme un mueble y provoque humo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años ha sido trasladada, en la mañana de hoy, al Hospital San Pedro de Logroño tras el incendio ocasionado por una vela en su domicilio.

Tal y como ha informado el SOS Rioja, a las 7:37 horas de hoy, un particular ha alertado al Centro de Emergencias del humo en una vivienda en la calle Estambrera de Logroño.

Desde el SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y Nacional y se ha movilizado a Bomberos de Logroño así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El origen del incendio ha sido una vela encendida que ha ocasionado que se queme el mueble en el que se encontraba y ha provocado bastante humo. La mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro por inhalación de humo.