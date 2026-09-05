Una mujer de 60 años es atendida en el CARPA tras incendiarse la cocina de su vivienda en Logroño

Archivo - Imagen del CARPA en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años ha sido atendida en el Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales San Millán (CARPA) tras incendiarse la cocina de su vivienda en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 13:40 horas de hoy, sábado 5 de septiembre, un vecino de la calle Somosierra ha llamado a SOS Rioja diciendo que había un incendio en la cocina de una vivienda en el número 15 de esta calle.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Nacional y Policía Local y se ha movilizado a Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio se ha originado en la cocina del edificio y ha quedado bastante afectada. Una mujer de 60 años que estaba en la cocina ha resultado herida por quemaduras leves y ha sido trasladada al CARPA de Logroño. Otras dos personas han sido atendidas en el lugar por inhalación, sin ser necesario su traslado.