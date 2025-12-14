Una mujer, herida en Logroño tras ser atropellada por un patinete eléctrico

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha resultado herida esta mañana por atropello con patinete eléctrico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,12 horas de este domingo, varios particulares se han puesto en contacto con SOS Rioja para informar del atropello con un patinete eléctrico a una mujer, en la calle Gran Vía número 42, de la capital riojana.
Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.
Como consecuencia del atropello ha resultado herida una mujer de 56 años que ha tenido que ser trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.