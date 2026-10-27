Una mujer, herida esta mañana en un choque entre un turismo y un patinete en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un mujer ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,46 horas de este martes, varios particulares han avisado al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre un turismo y un patinete en la confluencia de Avendia de la Sierra con la calle Salustiano Olózaga, de Logroño.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer de 54 años, que ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de la capital riojana.