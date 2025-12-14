Una mujer, trasladada al San Pedro tras ser atropellada en

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta pasada tarde tras sufrir un atropello en la localidad de Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 17,56 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja del atropello de una mujer en la calle Aragon de Arnedo.

Desde el Servicio de Emergencias se ha movilizado a Policia Local, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida una mujer, que ha tenido que ser evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.