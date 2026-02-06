El Mundial 82 recibe la primera visita técnica para redactar el proyecto de ejecución de renovación integral y mejora - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones del Mundial 82 han recibido este viernes la primera visita técnica para redactar el proyecto de ejecución de renovación integral y mejora.

Han acudido a esta visita el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; el director general de Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona; y el secretario general de la Federación Riojana de Fútbol, Pedro Fernández.

Junto a ellos han estado los técnicos municipales y de la empresa encargada de la asistencia técnica para redactar el proyecto de ejecución de las obras del complejo deportivo, IDOM Consulting Eingenieering Architecture, con el objetivo de estudiar los puntos prioritarios y las necesidades de dicha renovación.

El encuentro mantenido hoy ha puesto de manifiesto el compromiso y la colaboración de ambas administraciones y de la Federación Riojana de Fútbol antes de la redacción del proyecto de ejecución de obras para la renovación integral de las instalaciones del Mundial 82.

Se trata de la primera visita técnica de cara a estudiar las principales necesidades y aspectos básicos de esta actuación para modernizar y mejorar la instalación.

Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de La Rioja apuestan por unas infraestructuras deportivas del máximo nivel en nuestra ciudad y, con esta actuación, el Mundial 82 va a alcanzar ese nivel del que se van a beneficiar miles de deportistas.

El anteproyecto para la reforma general de las instalaciones deportivas del Mundial 82 ha sido elaborado por la Dirección General de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda del Ayuntamiento de Logroño.

Contempla la eliminación de los actuales campos de fútbol (de hierba natural y artificial) y la construcción de dos nuevos campos de última generación, un nuevo graderío, un edificio de servicios y cafetería.

La superficie total de la parcela es de 28.500 metros cuadrados, y los nuevos campos de fútbol tendrán unas dimensiones de 9.600 y 8.700 metros cuadrados.