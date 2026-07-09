Un Mundial para Logroño con 26 países en la categoría sub 20 de Ultimate

Presentación campeonato sub 20 de Ultimate - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño se prepara para recibir a las mejores selecciones juveniles de Ultimate en el Mundial Sub-20, que se celebrará del 11 al 18 de julio. El partido inaugural tendrá lugar el día 11, a partir de las 18,30 horas entre las selecciones de España y México, en categoría Mixta. Durante esos días, la ciudad combinará competición deportiva, y actividades paralelas pensadas para participantes, organización y público.

Un campeonato que han presentado esta mañana el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, el vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz, la directora de eventos de la Federación Internacional de Ultimate, Karina Woldt, y el director del Comité Local del Mundial de Ultimate, Max Vitali.

Pérez Pastor ha señalado que "tras la extraordinaria experiencia que pudimos vivir en 2025, el frisbee vuelve a La Rioja como confirmación de que esta tierra se presenta como un gran lugar de celebración de encuentros deportivos de alcance nacional e internacional". Y ha añadido que "todos los visitantes pueden disfrutar de su estancia y completar la actividad deportiva con los múltiples atractivos culturales, naturales y enogastronómicos que ofrece para llevarse de vuelta un magnífico recuerdo y una invitación a volver cuando deseen".

El vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz, ha manifestado que "la celebración de este campeonato convertirá a nuestra ciudad en el epicentro mundial de este deporte y supone una nueva oportunidad para mostrar la capacidad de Logroño". El concejal destacó que "la federación mundial ha premiado una vez más el compromiso de Logroño por la promoción del deporte de base, sus infraestructuras, la calidad de vida y hospitalidad de La Rioja durante la pasada edición".

Desde el Ayuntamiento, "seguimos trabajando para impulsar el enorme potencial de nuestra ciudad que combina grandes atractivos gastronómicos y turísticos, además de unas magníficas instalaciones deportivas".

En ese sentido, el Frontón El Revellín se convertirá en punto de encuentro entre el público juvenil de Logroño y la comunidad internacional de Ultimate durante la semana de competición por las tardes. Los jóvenes podrán conocer este deporte que se juega con un platillo volador, frisbee, al tiempo que podrán seguir en directo los partidos de semifinales del Mundial de fútbol en una pantalla gigante.

La programación de la competición de Ultimate arrancará el 10 de julio con una fiesta de bienvenida en las piscinas de Las Norias, entre las 18,00 y las 22,00 horas. Será un primer encuentro para favorecer la convivencia, el intercambio y la ambientación de un campeonato que reúne a jóvenes menores de 20 años de todo el mundo.

El 11 de julio, sábado, comenzará la competición a primera hora de la mañana, 09,30 horas, en la Ciudad Deportiva Pradoviejo, sede oficial del mundial. Los primeros partidos de la selección de España serán en la categoría Open contra Alemania y en el Femenino contra Francia. El Mixto, el citado España-México.

La jornada del 11 de julio continuará con un encuentro en el Parque Gallarza a las 17,00 horas para dar inicio al desfile de las selecciones nacionales participantes. A las 17,30 horas se iniciará el recorrido hacia el estadio municipal de Las Gaunas, donde a las 18,30 horas tendrá lugar el partido inaugural del campeonato entre España y México.

Tras la ceremonia de apertura, el ambiente deportivo se extenderá en las inmediaciones del estadio, donde horas habrá música y actividades, entre las 20,00 y las 22,00, para ofrecer visibilidad al torneo y reforzar la experiencia de ciudad para los participantes y asistentes.

CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN

Del 12 al 16 de julio, el campeonato ofrecerá partidos durante todo el día, en horario de 09,00 a 17,30 horas. La competición seguirá concentrada en la Ciudad Deportiva Pradoviejo, que será el principal escenario de juego durante la fase regular. El 16 de julio, entre las 18,00 y las 23,00 horas, el Frontón de El Revellín acogerá la noche de intercambio de camisetas, una cita social incluida en el programa oficial del Mundial, en la que los competidores intercambian sus uniformes de competición, y a la que están invitados los logroñeses para que conozcan de cerca este deporte y sus valores.

Al día siguiente, 17 de julio, se disputarán semifinales y partidos de clasificación entre las 09,00 y las 20,30 horas, -incluido los partidos por el bronce, previstos para las 18,30 horas- antes de la fiesta del torneo, prevista de 22,00 a 03,00 horas.

FINALES DE CATEGORÍAS OPEN, FEMENINO Y MIXTO

El 18 de julio es el día reservados para la disputa de las finales del Mundial, entre las 09,00 y las 15,00 horas. La salida de los equipos está prevista el 19 de julio, con el cierre de una cita que convertirá a Logroño en punto de referencia internacional del Ultimate juvenil.