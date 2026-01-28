Municipalidad Metropolitana de Lima y UNIR lanzan 1.500 becas para formación en IA - UNIR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) suscribieron un convenio marco que hará posible la entrega de 1.500 becas cubiertas al 100% para el Curso en Fundamentos de la Inteligencia Artificial Generativa, así como becas de hasta el 60% para programas de maestría ofrecidos en modalidad virtual por dicha institución académica.

La iniciativa está orientada a servidores públicos de las distintas áreas municipales y a la ciudadanía en general, con el propósito de fortalecer competencias profesionales, modernizar procesos y mejorar la calidad de los servicios que recibe la población limeña.

El acto de la firma se realizó en el Palacio Municipal de Lima y fue protagonizado por Renzo Andrés Reggiardo Barreto, alcalde de Lima, y Pablo Pastor Quintana, Co-CEO de PROEDUCA, grupo educativo al que pertenece UNIR.

El alcalde Reggiardo subrayó el sentido transformador del acuerdo: "La educación transforma vidas y transforma ciudades", afirmó, al remarcar que la decisión de la comuna es apostar por el conocimiento y el talento humano para mejorar la gestión pública.

El convenio contempla una colaboración amplia que abarca formación, investigación, transferencia tecnológica, asesoramiento especializado e intercambio de experiencias, así como acciones de difusión cultural. Este enfoque integral busca traducirse en servidores mejor preparados, procesos más eficientes y una atención más oportuna al vecino.

Por su parte, Pablo Pastor destacó el alcance social de la alianza y el compromiso de UNIR. "Para nuestra universidad es un privilegio poder contribuir con la ciudadanía, reafirmando una visión trascendental que venimos impulsando desde hace años: acercar oportunidades reales mediante la educación, a través del otorgamiento de becas y el acceso a una formación de calidad", subrayó.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Las becas permitirán acceder a cursos de especialización y posgrados de calidad europea impartidos por UNIR en modalidad 100% online, lo que facilita la compatibilidad con el trabajo y la vida familiar y amplía el alcance a personas que, por distintas circunstancias, no pudieron continuar antes sus estudios. El programa busca potenciar competencias clave para la administración pública y áreas de alta demanda, con el fin de mejorar la productividad institucional y el servicio al ciudadano.

En esa línea, el alcalde Reggiardo insistió en la centralidad del factor humano en la mejora de la gestión: "Invertir en las personas es la mejor inversión que puede hacer una ciudad." A su juicio, el convenio se traducirá en mejores líderes públicos, capaces de introducir innovaciones y responder a los desafíos actuales de Lima.

Desde la perspectiva académica, Pastor resaltó el valor de la cooperación interinstitucional con la comunidad limeña: "Nuestra capacidad académica y estructura de calidad nos permite ofrecer un entorno adecuado para que los estudiantes puedan ejercer su vocación.

Por ello, este convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima nos llena de orgullo y refuerza nuestra vocación de servicio público".

La alianza -con especial énfasis en la actualización profesional y en el acceso a estudios de primer nivel- refuerza la estrategia de ampliar oportunidades reales para perfiles que requieren avanzar en su formación sin interrumpir su labor cotidiana.

APRENDIZAJE PRÁCTICO E INNOVADOR

En términos operativos, el acuerdo prevé mecanismos de postulación y acompañamiento académico para facilitar el acceso a las becas y optimizar los resultados de aprendizaje. De este modo, se busca que los beneficiarios apliquen lo aprendido de forma inmediata en sus puestos de trabajo, con impacto directo en la simplificación de trámites, la eficiencia administrativa y la atención al vecino. La expectativa de ambas partes es que el esfuerzo formativo se refleje en mejores indicadores de gestión y en una cultura institucional de mejora continua.

Con esta firma, MML y UNIR consolidan una alianza estratégica que pone la educación en el centro de la agenda pública local. En palabras del burgomaestre, se trata de impulsar una gestión moderna, inclusiva e innovadora, capaz de preparar a Lima para los desafíos del presente y del futuro mediante el fortalecimiento de sus equipos y la generación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

Otras autoridades que asistieron al acto, en representación de la municipalidad metropolitana, fueron Fabiola Morales, teniente alcalde, y Víctor Juárez, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Por parte de UNIR-PROEDUCA, participaron igualmente Martín Santivañez, director de Desarrollo Institucional de UNIR, y Luis Marín, director financiero del grupo.