El municipio riojano de Villarejo abre su verbena de fiestas con una acción simbólica en apoyo a Palestina

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pequeña localidad riojana de Villarejo, situada en las faldas de la Sierra de la Demanda riojana, ha incorporado un gesto de solidaridad con el Pueblo Palestino en el marco de sus tradicionales fiestas de Gracias.

Durante el fin de semana, entre actividades religiosas, juegos infantiles y verbena, los vecinos dedicaron un momento especial a la reivindicación.

La plaza del pueblo se convirtió en escenario de una acción simbólica: los asistentes formaron un círculo bajo una bandera palestina y, al ritmo del "Solo le pido a Dios" interpretado por Ana Belén, bailaron como muestra de apoyo.

"Este es un tema que nos toca a todos como humanos", expresó desde el escenario Sara Hernando, quien calificó la situación en Palestina como "genocidio" y recordó que "esta barbarie se sufre en otras partes del mundo".

El acto, sencillo pero cargado de significado, fue descrito por Hernando como "un mensaje de amor" frente a los discursos de guerra. "Cuando nos damos la mano y nos movemos al mismo ritmo mostramos que aún hay esperanza y otro mundo es posible", concluyó.

Con esta iniciativa, Villarejo se suma a las múltiples expresiones de apoyo que se han manifestado en distintos puntos del planeta en rechazo a la violencia ejercida por Israel sobre el pueblo palestino.