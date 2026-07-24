Munijazz incorpora a sus siete conciertos gratuitos una exposición que invita a disfrutar de un jazz "visual"

Miguel Lamas Trío cierra el festival el 16 de agosto - MUNIJAZZ

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Munijazz, que del 14 al 16 de agosto celebrará en Munilla su 22 edición, incorpora a sus siete conciertos gratuitos la exposición 'Sensación Azul', del artista cubano Reynerio Tamayo, que invita a disfrutar de un jazz "visual".

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado hoy en rueda de prensa el festival junto a uno de sus organizadores, Domingo Robledo; el presidente de la Asociación de Amigos de Munilla, Jesús Montiel; y el artista cubano.

Serán siete conciertos en la Plaza San Miguel de Munilla con dos sesiones, una de tarde y otra de noche. Como novedad, ha anunciado Montiel, el concierto de la tarde se retrasa una hora, hasta las 19:30.

Se hace tanto por el calor como para acercarlo al de la noche, de manera que el público, entre uno y otro, pueda tanto acercarse a uno de los restaurantes de la localidad como disfrutar del aperitivo que se servirá en la plaza y quedarse a los dos.

De manera paralela a los conciertos, el Salón de Verano del Casino acoge la exposición 'Sensación azul', que incluye piezas de las que ya se ha podido disfrutar en Actual y otras nuevas, y cuya inauguración está prevista para el 1 de agosto, a las 11:30 horas, con la participación de DJ Scarfaex.

"Azul porque el azul se conecta mucho con el jazz, con el blues, con el rap time, con todos esos estilos y géneros, o subgéneros del mundo del jazz", ha relatado Tamayo.

También, ha dicho, "tiene que ver con toda la herencia afroamericana que viene del blues, que viene del algodón, que viene del Misisipi, del Delta, en fin, toda esa riqueza".

HASTA SIETE CONCIERTOS

La programación arrancará el viernes 14 de agosto con el concierto de Gonzalo Zapata Trío, que presentará su proyecto 'Horma'. La actuación comenzará a las 19:30 horas en la plaza de San Miguel y estará protagonizada por Gonzalo Zapata al piano, Heorhii Mykhailenko al contrabajo y Daniel Pimenta a la batería.

Esa misma noche, a las 23:00 horas, el escenario acogerá la actuación de KGG Trío, integrado por Chris Kase, Ander García y Fran Gayo, que presentará su trabajo 'The Absence', un repertorio que combina composiciones propias y estándares del jazz.

La jornada del sábado 15 de agosto comenzará a las 19:30 horas, también en la plaza de San Miguel, con Barney Kessel Tribute Quintet, formación que rendirá homenaje al legendario guitarrista estadounidense coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El quinteto recuperará composiciones de sus primeros trabajos discográficos y revisará el sonido del West Coast Jazz.

A partir de las 22:30 horas, el festival ofrecerá un programa doble. En primer lugar actuará Thalatha, formación seleccionada por el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, entre sus jóvenes intérpretes de jazz.

A continuación, será el turno del grupo francés KLT & Jessy Elsa Palma, que presentará su proyecto 'Beauty of change', una propuesta que fusiona jazz, soul e influencias del hip hop.

El festival concluirá el domingo 16 de agosto con dos nuevos conciertos en la plaza de San Miguel. A las 19:30 horas, Sweet Papi presentará 'Music from the past to the future', una propuesta que combina el jazz contemporáneo con influencias del rock de los años ochenta.

El cierre llegará a las 23:00 horas con Miguel Lamas Trío, liderado por el batería gallego Miguel Lamas, que ofrecerá un repertorio de jazz fusión, funk e improvisación junto al pianista chileno Jorge Vera y el bajista Carlos Martín.

El cartel de esta vigesimosegunda edición reúne a músicos procedentes de Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Paraguay y Ucrania, consolidando el carácter internacional de un festival que, desde sus inicios, combina la presencia de intérpretes consagrados con jóvenes talentos del panorama jazzístico.