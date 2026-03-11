El Museo de La Rioja amplía las oportunidades para disfrutar de la ruta teatralizada 'El Ñ elemento'

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de La Rioja ofrece nuevas oportunidades para participar en la ruta teatralizada 'El Ñ elemento', una propuesta cultural que combina teatro, historia y divulgación para acercar al público las colecciones del museo de forma original y participativa.

Las sesiones se celebrarán entre los meses de abril y junio y las entradas se pondrán a la venta este viernes, 13 de marzo, a las 12 horas, a través de la página web www.entradium.com La actividad, interpretada por la compañía riojana Sapo Producciones y guiada por Patricia Baños, propone un recorrido escénico de aproximadamente 90 minutos por distintas salas del museo.

Durante la visita, el público se ve envuelto en la aparición de diversos personajes históricos y ficticios, todos relacionados con el misterioso 'Ñ elemento'. Entre los personajes destacan Jacinta Martínez de Sicilia y su tía Doña Josefa, un centurión romano, Puri -miembro del servicio de limpieza del museo-, la talla gótica de San Juan Evangelista o Míster Adkinson, un restaurador especializado en escultura gótica llegado desde Nueva York.

Cada sesión cuenta con un aforo máximo de 30 personas y se celebra en un único pase a las 12 horas, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina rigor histórico con humor y divulgación.

Las próximas representaciones tendrán lugar en las siguientes fechas:

- Abril: 11, 12 y 19 - Mayo: 24, 30 y 31 - Junio: 13, 14, 27 y 28.

Las entradas, con un precio de 4 euros, podrán adquirirse a partir del viernes 13 de marzo a las 12 horas en la plataforma Entradium. Asimismo, hasta cuatro entradas por sesión podrán adquirirse directamente en el Museo de La Rioja.