El Museo Würth cumple 18 años con un llamamiento para fundar 'La cuadrilla del Museo Würth'

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Würth La Rioja celebra su 18o aniversario con una propuesta innovadora y participativa: la creación de 'La Cuadrilla del Museo Würth', una comunidad abierta pensada para quienes desean formar parte activa del latido cultural del museo.

Desde su inauguración en 2007, el museo ha sido un espacio de encuentro entre el arte contemporáneo y la ciudadanía, guiado por la pasión del Prof. Reinhold Würth por el arte y la cultura. El domingo 7 de septiembre, 18 años después, el museo alcanza su "mayoría de edad" con la misma ilusión del primer día, pero con la experiencia acumulada de casi dos décadas de exposiciones, actividades educativas y eventos culturales.

Una comunidad sin cuotas, sin edad y sin compromisos 'La Cuadrilla del Museo Würth' no es un club VIP sino una red que busca conectar a personas de todas las edades que comparten el interés por el arte contemporáneo y la cultura como herramienta de transformación. La participación es gratuita y está abierta a cualquier persona suscriptora del museo (por vía postal o electrónica).

El proceso de adhesión es sencillo: los interesados pueden solicitar su pasaporte en la recepción del museo a partir del 7 de septiembre de 2025. Este pasaporte incluye cuatro casillas que deberán ser selladas a lo largo de un año mediante visitas al museo, participación en actividades o asistencia a eventos. Una vez completado, el participante recibirá su carnet de miembro y un pack de bienvenida.

VENTAJAS PARA LOS MIEMBROS.

Ser parte de La Cuadrilla conlleva una serie de beneficios, entre ellos: experiencias culturales

Acceso prioritario a inauguraciones de exposiciones y eventos culturales.

Acceso a mejores filas en el auditorio y butacas con mayor visibilidad en eventos.

Actividades exclusivas.

Visitas guiadas exclusivas con comisarios y artistas.

Acceso a la Biblioteca del museo (con cita previa)

BENEFICIOS ADICIONALES

Descuentos en la tienda y cafetería del museo.

Regalo de bienvenida.

Carné o distintivo especial como miembro del colectivo. Además, quienes inviten a amigos a sumarse podrán obtener ventajas adicionales, como sellos extra que aceleren su proceso de adhesión.

BUSCAMOS A NUESTROS QUINTOS

Como parte de esta celebración, el museo lanza una convocatoria especial para quienes nacieron en 2007, el mismo año de su inauguración. Estas personas serán consideradas miembros honoríficos de La Cuadrilla y podrán recoger su carnet simbólico hasta el 7 de septiembre de 2026, sin necesidad de completar el pasaporte. Esta acción busca reconocer a quienes comparten año de nacimiento con el museo y celebrar juntos esta coincidencia generacional.

Con esta iniciativa, el Museo Würth La Rioja reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la educación artística y la creación de redes culturales vivas. La Cuadrilla del Museo Würth es una invitación a formar parte de una comunidad que no solo visita el museo, sino que lo habita, lo transforma y lo proyecta hacia el futuro.