Música, actividades para todos o sorteos de jamones, esta Navidad en el Mercado del Corregidor de Logroño

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Música, degustacines, actividades para todos y un total de cuatro sorteos de hasta trece jamones, son algunas de las principales propuestas que ha preparado el Mercado del Corregidor de Logroño -integrado en la FER- para estas próximas fechas de Navidad, y coincidiendo además también con la celebración de su 65 aniversario.

Así lo ha podido comprobar esta misma mañana el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, quien ha recorrido este espacio acompañado, entre otros por la portavoz del Gobierno local, Celia Sanz; el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz; el presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón; la secretaria general de la Asociación del Corregidor y de FER Comercio, Adelaida Alútiz; y la vicepresidenta del mercado, Noelia Sáenz.

Como ha apuntado a los medios de comunicación Noelia Sáenz, "el mercado ofrece todo tipo de productos de cara a Navidad, productos muy cercanos de nuestras huertas, de nuestros pastos y sobre todo son productos de una frescura y calidad excepcional".

Productos, ha citado, "como cordero, pescados y mariscos, ibéricos y quesos selectos, aceites de almazaras riojanas, productos de nuestra tierra típicos como el cardo o las peras de Rincón, setas de temporada, imprescindibles que siempre necesitamos como son huevos o pan y no nos podemos olvidar de uno de los reyes de la mesa en Navidad, los dulces".

"En Navidad a todos nos gusta cuidar nuestra mesa más que en otras fechas. Así que es muy importante elegir bien todos nuestros ingredientes para poder asegurar que nuestros platos sean un éxito y evitar en la medida de lo posible el desperdicio de los alimentos", ha afirmado Sáenz.

Y ha recalcado que "el mercado siempre intenta satisfacer las necesidades de los clientes", por lo que ha hecho hincapié también en otro tipo de servicios, como "la posibilidad de hacer pedidos por teléfono o por WhatsApp, las taquillas refrigeradas para poder recoger pedidos fuera de horario porque están operativas las 24 horas, y el párking gratuito con las compras".

Por eso, ha asegurado que "el mercado, venir a comprar al mercado, al final es vida de barrio, es alimentación saludable y también es ocio", por lo que ha reseñado que "este mes vamos a hacer distintas actividades en las que vamos a tener música, degustaciones, o vamos a realizar sorteos, como los de 13 jamones".

"Solamente deciros que os invitamos a todos a que vengáis al mercado, a que os toméis un aperitivo mientras realizáis vuestras compras y, sobre todo, a que conozcáis nuestro producto de nuestra mano", ha concluido.

A estas palabras se ha sumado el alcalde, quien ha incidido en que "como Ayuntamiento, estamos encantados de sumarnos a esta iniciativa en la que se ve claramente lo evidente, que la Navidad toma el Mercado del Corregidor y que el Mercado del Corregidor se viste de Navidad, ofreciendo una de las experiencias más extraordinarias en Navidad".

Ha recalcado Escobar que "este mercado ha sido capaz de ir superando dificultades, ha sido capaz de mejorar esa red que tienen todos los puestos, ha sido capaz de ir incorporando nuevas y variadas ofertas, con el respaldo de la Federación de Empresas, y ha sido capaz, incluso en tiempos de pandemia, de llegar a donde no llegaba nadie".

"Ha sido capaz -ha proseguido-, pese a ser un comercio tradicional, de mirar al futuro, de innovar. Una innovación que consiste en adaptarse al gusto del consumidor. Hoy el consumidor pide no solamente un producto cercano y de primera calidad, normalmente riojano, que aquí esa algo que está a la vista, sino exige ese trato más afectuoso, más cariñoso, que también se dispensa en cada mostrador".

Y si a ello, como ha añadido, "se une también completar su experiencia de compra con otras actividades, que pueden ser desde que te toque un jamón, que puedas ir a que los niños puedan disfrutar, a poder tomar un vinito o también escuchar una música, así que la experiencia de compra en Logroño se hace muy visible y muy palpable en este Mercado del Corregidor".

Por eso, ha felicitado a los comerciantes de este espacio, y al comercio en general de la ciudad, que "hacen posible que Logroño sea una ciudad cada vez más comercial, en la que por primera vez se ha mejorado esa tendencia y se abren más comercios que los que se cierran, y lo más importante, ese intangible que es la ilusión de los comerciantes, y eso es lo que, como ciudad, nos hace imbatibles".

EL MERCADO.

El Mercado ha celebrado este año su 65º aniversario evolucionando con el relevo de nuevas generaciones en algunos de sus puestos y con nuevas aperturas que se han producido en los últimos años, siendo un Mercado de proximidad en auge.

La Asociación del Mercado de Abastos de "El Corregidor" inició una nueva etapa en abril de 2019 gracias a su integración en la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

De este modo, se trata de potenciar este mercado como un espacio comercial dinamizador de la vida de la ciudad, al mismo tiempo que cultiva una relación muy cercana y personal con sus clientes y visitantes y proponiendo en su oferta una excelente relación de calidad y precio de producto.

El Mercado del Corregidor cuenta actualmente con establecimientos de frutería, carnicería, pescadería, repostería, panadería, comercio de setas y hongos, producto elaborado y gourmet y una cafetería.

La Asociación confía en que se sigan abriendo nuevos puestos de venta que amplíen esta ofertan y hagan más atractivo este espacio.