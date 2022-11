Música, cuentacuentos y diversión para el público familiar, estas Navidades en el segundo Festival YOYO Music Fest

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del festival de música YOYO Music Fest, dirigido a público familiar, se celebrará durante tres días de las próximas Navidades, con tres espectáculos de música o cuentacuentos. Una iniciativa, financiada por el Ayuntamiento de Logroño con las ayudas a proyectos culturales, que es musical, lúdica y divertida, además de transmitir valores sociales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la igualdad.

La concejala de Cultura, Carmen Urquía, junto con el director de YOYO Music Fest, Rafa Bezares, han presentado este jueves la segunda edición de este festival de música, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de diciembre, a las 12,30 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño y que está dirigido a público familiar.

YOYO Music Fest "es una propuesta musical lúdica y divertida de calidad para compartir en familia en estas Navidades", ha afirmado Carmen Urquía, quien ha añadido que "esta iniciativa busca transmitir valores sociales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad o la igualdad de género, siempre con la música como hilo conductor".

Se trata de "un festival que nace con el objetivo de acercar la cultura y la música en directo a un público familiar, creando una experiencia que facilite la comunicación intergeneracional entre la audiencia infantil y la adulta".

Esta segunda edición, como ha destacado Bezares, cuenta en su programación "con tres proyectos de gran calidad, con artistas de referencia a nivel nacional con una dilatada trayectoria sobre los escenarios, que crearán una mágica atmósfera de interacción con el público".

"Porque los niños -ha añadido- son un público muy complicado, no se les puede dar cualquier cosa, porque sean niños no todo vale. De todas maneras, no me gusta decir que se trata de espectáculos infantiles, sino de espectáculos familiares".

EL PROGRAMA.

YOYO Music Fest comienza el lunes 26 de diciembre con la compañía riojana Sapo Producciones y su espectáculo musical '¡Qué maja soy!'. En este cuento musical, nada es lo que parece: ni las princesas son tan perfectas, ni los príncipes tan azules, ni las madrastras tan siniestras.

Una propuesta que pone el acento en el valor de la risa y la transmisión de positividad a los demás, junto a una gran puesta en escena que sin duda sorprenderá al espectador y despertará entre el público el interés y la afición por el teatro y la música.

El martes 27, el grupo musical MUU! presentará su espectáculo '¿De dónde vienen las canciones?'. La calidad musical y calidez personal de las protagonistas no pasarán desapercibidas. Este espectáculo invita a sentir la música desde una experiencia activa y creativa.

A través del humor, la fantasía y los instrumentos musicales harán disfrutar al público de paisajes sonoros, juegos y canciones. Sus creadoras (Marina Sorín, Emilse Barlatay y Érika López), con su diversidad instrumental, transportarán a toda la familia a una auténtica aventura sonora que no olvidarán.

El festival culmina el miércoles 28 con el cuentacuentos musical 'Little Niño descubre a... David Bowie'. El ilustrador Jaime Pantoja presenta por todo lo alto el tercer libro de la saga Little Niño, la serie de cuentos infantiles escrita por Dani Llabrés que descubre los universos de los artistas más legendarios. Jaime Pantoja se ocupará de la narración, y The Little Band, esta vez compuesta por Daniela Kennedy (The Limboos) y Moses Rubin, se encargarán de la música en directo.

En esta ocasión, Little Niño debe llegar al castillo de un malvado rey para así evitar que su oso Renato se convierta en un goblin por siempre jamás. En su aventura, el niño visita el fabuloso mundo de David Bowie, el camaleón del rock. Un loco universo donde Ziggy, Stardust, el Mayor Tom, Starman, y el Duque Blanco le esperan dentro del laberinto.

Las entradas para cada una de las jornadas se ponen a la venta en entradas.com desde hoy 24 de noviembre al precio de 8 euros. Tanto Urquía como Bezares han mostrado su confianza en que el festival "sea un éxito" este año, después de que el año pasado, aún con buena acogida, no se pudo celebrar al completo, dadas las restricciones por el covid todavía existentes entonces.