Música, danza, magia y teatro en establecimientos comerciales para celebrar la iniciativa 'Días del comercio'

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio invitan a todos los logroñeses y logroñesas, así como a las personas que visitan nuestra ciudad, a disfrutar de la iniciativa 'Días del Comercio', una gran celebración que los próximos 7 y 8 de noviembre transformará la capital riojana en un espacio de encuentro, cultura, compras y experiencias únicas.

Bajo el lema 'Aquí late el comercio', un total de 172 establecimientos comerciales participarán en esta iniciativa cuyo objetivo es crear un ambiente festivo que invite a descubrir, pasear y disfrutar del comercio local.

Durante dos días, Logroño se llenará de propuestas culturales con 64 microespectáculos de música, danza, magia y teatro. Muchas de estas actuaciones se desarrollarán dentro de los propios establecimientos, convirtiendo la experiencia de compra en un momento sorprendente y especial. Los escaparates se transformarán en pequeños escenarios y las tiendas en espacios vivos donde cada visita será diferente.

Además, los comercios se sumarán activamente decorando sus locales, organizando actividades y sacando sus productos a la calle para que vecinos y visitantes disfruten no solo de las compras, sino también de un ambiente lleno de vida, celebración y cercanía.

64 MICROESPECTÁCULOS: MÚSICA, DANZA, MAGIA Y TEATRO

Las actuaciones previstas correrán a cargo de:

Jorge Garrido: Viaje musical que lleva la zanfona del medievo hasta nuestros días.

Andrés Díez: Melodías clásicas y contemporáneas interpretadas con violín.

Dúo formado por Alejandra Bartolomé (voz) y Guzmán Uruñuela (piano): elegancia, cercanía y una reinterpretación actual del repertorio tradicional.

Dúo formado por Pablo Lizardi (guitarra) e Iker Idoate (percusión): fusión de sonoridades íntimas y versátiles que combinan tradición clásica y matices modernos.

Manuel Gil (saxo): Ritmos vibrantes: 10% salsa, 90% rumba.

Dúo formado por Alejandra Bartolomé (voz) e Iker Toribio (guitarra): canciones reinterpretadas con sensibilidad, memoria y complicidad entre voz y cuerda.

Soneto Rojo: Humor inteligente y cercano que fusiona teatro físico, clown, magia, improvisación y circo, dando vida a personajes irreverentes y llenos de humanidad.

Mago Iceman: Magia cercana y elegante que desafía lo imposible.

Magomino: Magia, humor y teatro para todas las edades.

Mago David G.: Ilusionista que combina humor, frescura y participación.

Grupo Soleil Danza: Danza folclórica y fusión contemporánea con elementos orientales. Propuestas visuales, coloridas y elegantes.