Música, vino, actividades infantiles y acción solidaria en una jornada para familias en el 'Muwi Sunday'

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Muwi Sunday', la jornada diurna del festival, ha presentado esta mañana en el Centro Comercial Berceo, todas las actividades previstas con su formato de éxito: actuaciones, talleres, gastronomía y opciones para que, tanto riojanos como foráneos (el 46 por ciento en la última edición) acudan a disfrutar de una jornada familiar en Bodegas Franco-Españolas de Logroño.

La jornada se ha asentado como el día familiar en el que todos pueden vivir el ambiente festivalero de manera diurna con una completa y auténtica experiencia #alariojana, una fórmula de éxito que ha dado resultado año tras año y vuelve en esta edición incrementada con más actividades.

'Muwi Sunday' acoge, además de los artistas pensados para un público de todas generaciones y con un claro componente familiar y divertido. Una degustación de patatas a la riojana y chuletillas al sarmiento, preñaos, las mejores Food Trucks de la región, exhibiciones y talleres de Lindy Hop, pintacaras, catas, pintabotellas y ludoteca para que también los pequeños vivan la experiencia Muwi todo acompañado a ritmo de música indie, pop-rock y electrónica.

La sede principal del festival comenzará a llenarse de vida el domingo 3 de septiembre desde la apertura de puertas a las 11 de la mañana con un auténtico maratón matinal de actividades, talleres, catas y diversión hasta bien entrada la tarde.

El CC Berceo sirve de primer escenario 'Pre-Muwi' con una actuación de este sábado 22 a las 18,00 horas de Pin Pan Pum. La implicación del centro comercial Berceo con las familias y con las actividades de MUWI viene desde el año 2021 que apostó por integrarse y participar con mayor intensidad en MUWI Sunday.

En palabras de su gerente Rosario Salas: "Estamos muy contentos de que Muwi siga apostando por la música como un elemento fundamental de nuestros pueblos y ciudades y nosotros podamos participar de ello, de la cultura. Además, este año Berceo volverá a acoger un adelanto en exclusiva del Muwi Sunday con el espectáculo del grupo Pin Pan Pum Family Disco que se celebrará el próximo 22 de julio a las 18,00 horas en la zona de eventos de nuestra galería comercial, ubicada en planta baja, y al que invitamos a todos los grandes y pequeños para empezar a respirar el ambiente festivalero."

ACCIÓN SOLIDARIA

MUWI Sunday está comprometido con el desarrollo de la infancia y los buenos hábitos por lo que el 30 por ciento de la recaudación de la taquilla de ese día (precio entrada 10 euros) se destinará a APIR (Asociación Pro-Infancia Riojana) que el año 2022 alcanzó casi 2.000 euros.

En esta ocasión su presidente Miguel Ángel Muro Munilla ha enfatizado el carácter lúdico y creativo de los talleres, ya que "hemos previsto un taller para hacer que los niños emulen a La MODA con sus características camisetas, aunque con más color y creatividad, además de un taller de reciclaje, creación de marcos y que pasen un rato estupendo creando sus propios juegos de mesa, reutilizando materiales para hacer juguetes, pintando caras o decorando sus tote-bag festivaleras"

TALLERES MUSICALES

AMADEUS MUWI BAND, unos de los principales alicientes del domingo que da la oportunidad a los niños de subirse al escenario principal y demostrar su pasión por la música, pondrá música a la mañana del festival. Esta banda que promueve Amadeus Aula Creativa prepara durante toda la semana un combo de niños entre 3 y 11 años que culmina en esta actuación. Una oportunidad de descubrir talento.

Este exitoso escaparate de jóvenes promesas del mundo del diseño, Muwi Market, la moda y creatividad vuelve a tener cubiertos el 100% de los puestos desde hace semanas, este año será punto de encuentro preferente para ver qué han preparado los creativos que exponen, como, por ejemplo: Princess Courts, Como Me Mola Kahübs entre otros*

Además en esta edición toman protagonismo una edición cápsula de alpargatas muy festivaleras de la marca Macarena, patrocinador del festival, que instalará una máquina de vending además de estar disponibles en los propios puestos de merchandising como recuerdo.

Visitas y actividades enoturísticas que ha preparado Bodegas Franco-Españolas nos servirán para introducirnos en los distintos vinos que forman la Denominación y en las variedades que aportan personalidad y estilo al vino más emblemático de la bodega: Bordón.

El Gobierno de La Rioja, con el apoyo de la CONGDCAR, financiará un espacio dedicado a Mindchangers en la sede principal del festival MUWI, Bodegas Franco-Españolas, para la realización de dos talleres gratuitos de ilustraciones dirigidos a jóvenes y la realización de un show painting durante la jornada del MUWI Sunday con la ilustradora riojana Raquel Marín.

EXPOSICIÓN TSMGO

En anteriores ediciones TSMGO The show must go on responsable de la marca del festival, en la sala de los Tinos-Bordón mostraba una exposición vinculada a la edición. En esta ocasión, como un homenaje a Francisco Ibáñez creador personajes míticos de nuestra infancia, ofrecerá un comic ilustrado de MUWI con los protagonistas del festival.

MUWI SUNDAY, en colaboración con la Asociación Rioja Swing, ha programado una exhibición de Lindy-hop para todos los públicos, tres talleres (Rhythm is our business, Jammin' the blues, back to the foundations) de la mano de los reconocidos Gina Portillo e Iker Domínguez, así como un "baile social" con DJ Guatec*n que cerrará la jornada de MUWI SUNDAY en los patios de Bodegas Franco Españolas.

Rafa Bezares, director de MUWI SUNDAY, ha ido desvelando la propuesta musical:

Little Niño descubre a los Rolling Stones, Para esta presentación traemos a MUWI el Cuentacuentos musical de Little Niño descubre a los* Rolling Stones. Un show con música en vivo para toda la familia.

Pin Pan Pum Disco, proyecto que discotequero con un repertorio de clásicos de las pistas enfocado a los niños y familias. Electrónica, funk y rock hasta un poco de reggae y world music de todas las décadas para que los niños se sientan identificados también con estas canciones.

También Los Tiki Phantoms, el grupo catalán con una puesta en escena singular y muy característica que pondrá el ritmo Surf Rock a la jornada.

Los Flamingos, hijos de los 90 y los 2000, con sonidos rotundos y coloridos de guitarra y sintes, y más guitarras. Su música aspira a transmitir el optimismo sonoro de los himnos indie-rock, con melodías coreables y dinámicas que se alejan del ritmoplanismo-depre imperante en la actualidad.

La Cosecha Mestizaje Band es alegría, es vitalidad, es ganas de bailar, de reír y de pasarlo bien. Siete músicos con ganas de comerse el escenario y hacer que la gente disfrute con su música que mezcla el funky, con el ska y el reggae.

Los djs David Van Bylen, Poprockers! Guatec*n, serán los encargados de darle ritmo y poner del revés durante la jornada con unas sesiones pensadas para disfrutar y llenar de música y ritmo todos los rincones de la centenaria bodega.

MUWI SUNDAY SOSTENIBLE

GESVASA, patrocinador del festival, dispondrá de varios puntos de reciclaje que proporcionan información, mediante un código QR, datos sobre el impacto del evento, el volumen de residuos gestionados, el reciclaje previsto...Unido a la participación de Hyundai con su gama híbrida y eléctrica como vehículo oficial de MUWI refleja el compromiso del evento por incorporar en primera persona los ODS 2030 y su apuesta por la sostenibilidad.

ACTIVIDADES INFANTILES

APIR tiene previsto realizar varios talleres de pintacaras y decoración de tote-bag para que los niños puedan comenzar preparar la vuelta al cole. Además, DKV participará con una actividad familiar. Durante el evento estará abierta también la ludoteca para que los más pequeños puedan fomentar el juego y la creatividad con el uso de objetos cotidianos.