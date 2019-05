Los musicales 'Jekyll&Hyde' y 'Annie', Joaquín Achúcarro y gospel en la nueva temporada de Riojafórum

Publicado 06/05/2019 12:49:33 CET

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los musicales 'Jekyll&Hyde' y 'Annie', Joaquín Achúcarro con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y gospel, traído de New Orleans, en la nueva temporada de Riojafórum, de octubre a enero de 2020. A ellos, se unen, la ópera 'Rigoletto', ballet con el teatro estatal de Tiblisi o Vadim Repin con la orquesta sinfónica nacional de Tatarstán.

La programación la han presentado está mañana el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, y el director de Promoción Cultural, Jorge Portu. La misma, han señalado que busca "la diversión y el enriquecimiento cultural" de los riojanos, siendo una temporada "equilibrada".

Comenzará el 25 octubre, a las 20,30 horas, con el pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao. El músico vasco mantiene una activa carrera concertística que le ha abierto las puertas de las salas más reconocidas del panorama internacional.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que ofreció su primer concierto el 8 de marzo de 1922 en el Teatro Arriaga, cuenta hoy con más de 2.200 abonados a su temporada sinfónica. Erik Nielsen es su director titular desde 2015.

A continuación, el 9 de noviembre, la Ópera Nacional de Moldavia representará 'Rigoletto'. Este clásico operístico evoca la historia de un duque que gobierna despóticamente, seduce y deshonra a cuantas mujeres desea, matando a sus padres y esposos sin ningún tipo de miramiento. Rigoletto es el bufón, encubridor y compinche de este desalmado señor.

MUSICALES EN NOVIEMBRE

Tras ello, se representarán dos musicales seguidos, el 22 y 23 de noviembre 'Jekyll&Hyde' y el 24 'Annie'. En el caso del primero, habrá tres pases, el viernes a las 20,30 horas, y el sábado a las 17 y 20,30 horas. Se trata de un montaje que presenta una escenografía espectacular, con estética gótica y música interpretada en directo.

Más de 150 trajes de vestuario han sido diseñados siguiendo los patrones de la época y ayudan a recrear la atmósfera más tenebrosa del Londres victoriano donde transcurre la historia. Este musical fue estrenado en Broadway en 1997 y tan solo tres años después aterrizó en España protagonizado por el cantante Raphael.

Otro musical avalado por su éxito internacional, 'Annie', llegará al auditorio de Riojafórum el domingo 24 de noviembre (12 y 17 horas). Este espectáculo dirigido al público familiar ha sido galardonado con siete premios Tony Awards y tres Grammy. 'Annie' transporta al espectador al Nueva York de los años 30, donde una pequeña huérfana vive en el orfanato que dirige la malvada Miss Hannighan, una cruel institutriz que la maltrata a ella y a sus amigas.

Asimismo, la nueva temporada de Riojafórum recibirá en diciembre al Ballet del Teatro Estatal de Tiblisi, que representará en Logroño las obras clásicas 'Pájaro de Fuego', de Igor Stravinsky, y 'Chopiniana', de Federico Chopin. Será el sábado 14 de diciembre, a las 20,30 horas.

En fechas prenavideñas, el sábado 21 de diciembre, a la misma hora, el auditorio acogerá el concierto de Spirit of New Orleans Gospel Project, una formación vinculada a los Joyful Gospel Choir y al 9th Ward, el barrio máscastigado por el huracán Katrina. 'When the Saints Go Marchin' In' es un sentido homenaje a la ciudad donde siempre hay música en el aire.

El prestigioso violinista Vadim Repin cerrará la temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán el viernes 31 de enero de 2020 (20,30 horas). Repin toca el violín de 1733 'Rode', de Antonio Stradivari, y ha sido galardonado con el Victoire d'Honneur, el premio francés más prestigioso en el ámbito musical, y con el Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán nació en 1966 y actualmente está dirigida por Alexander Sladkovsky.

Una hora antes del comienzo de los conciertos sinfónicos y de la ópera 'Rigoletto', Riojafórum ofrecerá en colaboración con el Área de Música de la Universidad de La Rioja una charla ilustrada para facilitar la mejor comprensión de estas obras. Del mismo modo, antes del espectáculo de ballet, habrá una clase magistral en el auditorio (inscripción previa en el teléfono 941 276 200. Plazas limitadas).

ABONOS Y ENTRADAS

Para esta nueva temporada de Riojafórum, saldrán a la venta tres modalidades de abono, como viene siendo habitual. El abono completo permite el acceso a los siete espectáculos del auditorio y ofrece un descuento del 20 por ciento sobre el precio total.

Por otro lado, el abono clásico incluye cuatro espectáculos (Orquesta Sinfónica de Bilbao con Joaquín Achúcarro, ópera 'Rigoletto', ballet 'Pájaro de Fuego' y 'Chopiniana', y Vadim Repin con la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán) y un descuento del 15 por ciento sobre el precio habitual, y el popular agrupa los dos musicales ('Jekyll & Hyde' y 'Annie') y el gospel (Spirit of New Orleans Gospel Project) con una rebaja del 15 por ciento.

Los abonados de la temporada anterior podrán renovar sus localidades desde hoy, 6 de mayo, hasta este viernes día 10 en la taquilla del Palacio de Congresos (11 a 14 y 17 a 20 horas). Asimismo, los nuevos abonos se pondrán a la venta entre el 11 y el 15 de mayo, ambos inclusive, en el mismo horario. Las personas que adquieran su abono esta temporada podrán hacerlo la siguiente de manera preferente manteniendo la misma localidad.

Por su parte, las entradas podrán adquirirse en venta continuada para cualquiera de los espectáculos de la temporada a partir del 16 de mayo y a través de www.riojaforum.com y www.entradas.com. Asimismo, será posible la venta en la taquilla de Riojafórum dos días antes de cada espectáculo (11-14 y 17-20 horas) y también el mismo día.

CONCIERTOS DE OTOÑO

Finalmente, Portu ha dado a conocer los Conciertos de Otoño, que se desarrollarán en la Sala de Cámara, a las 20,30 horas, con entrada gratuita, previa recogida de invitación en el Conservatorio - una semana antes de cada actuación -. Las llevarán a cabo, el 6 de noviembre, la Orquesta de Plectro, el 25 de noviembre, la Orquesta Sinfónica y los cerrará el 17 de diciembre la Banda Sinfónica.