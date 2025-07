MUWI ampliará su vermú musical de La Laurel a dos días, dará protagonismo a nuestra gastronomía y presenta más novedades

Por su parte, los horarios de todas las actuaciones musicales ya están disponibles en la web: muwi.es

'Muwi La Rioja Music Fest' va calentando motores con la presentación de más novedades para esta novena edición que se celebrará del 28 al 31 de agosto en el entorno del Revellín de Logroño entre las que se encuentran la ampliación del 'Vermuwi' a dos días -viernes y sábado-. También han dado a conocer los espacios adheridos a 'Muwi Gastro', los djs que cierran el cartel musical y los horarios de la edición.

En una rueda de prensa realizada en la primera planta del Mercado San Blas, uno de los promotores del festival, José Pancorbo, ha dado las gracias tanto al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Logroño "por invertir en el mundo de la cultura y por creer que éste puede generar turismo de calidad".

Pancorbo también ha agradecido el esfuerzo de todos los patrocinadores del MUWI ya que sin ellos "sería imposible que se desarrollase un evento de esta dimensión".

Pero, como indica, "MUWI es cultura pero también es gastronomía" y, por ello ha anunciado, junto al otro promotor del festival, Rafa Bezares, una nueva edición de Muwi Gastro, donde prestigiosos chefs de la ciudad de Logroño, reconocidos con estrellas Michelín y Soles y recomendaciones Repsol, participarán junto con los espacios gastronómicos de más renombre de la ciudad en el festival, ofreciendo un detalle culinario a todos aquellos que se sienten a comer y lleven la pulsera de MUWI 25 en sus muñecas.

Estos restaurantes son: Tondeluna, Ajonegro, Arsa, La Chispa Adecuada, Aitor Esnal, Casa Rios, Juan Carlos Ferrando, La cuchara de Baco, La cocina de Ramón, Mesón Egües, Wine Fandango, La cocina de Ramón, La Tavina y la repostería de Papín y Kankel Bean to Bar.

El responsable de Kankel y Premio Nacional de Gastronomía como mejor pastelero, Juan Ángel Rodrigálvarez, ha destacado en representación de los restauradores participantes "la importancia de maridar la eventos culturales y turísticos como MUWI, con la cocina de calidad que identifica a nuestra región".

Pero, además, como ha reconocido Pancorbo "estamos en un momento dulce para la gastronomía riojana en todos los formatos, no solo en el formato más tradicional de los restaurantes sino también con una clarísima propuesta de comida callejera, de bares, de pinchos, de tapas... Esto es singular en La Rioja, muchas regiones nos intentan copiar pero de momento no lo han conseguido y, por lo tanto, MUWI tenía que mirar a la gastronomía riojana".

'VERMUWI', VIERNES Y SÁBADO

Así mismo, la calle Laurel volverá a vibrar en el 'Vermuwi', en esta edición se amplía también a la jornada del viernes a la habitual del sábado, con una programación que incluye la actuación itinerante de Jo & Swiss Knife y la actuación de DJ's en los dos escenarios Ibercaja-Laurel que ambientarán y acompañarán la llegada masiva de MUWIers de otras provincias.

En este sentido, Rafa Bezares ha dado cuenta de esta ampliación "porque da gusto ver la calle Laurel los días del festival, con toda la gente bailando y disfrutando de una copa de vino y los diferentes escenarios que montamos".

"Queremos que sea el comienzo del festival, que empiece en la calle Laurel. Que toda la gente que nos visite, lo primero que haga para conocer el MUWI sea tomarse un pincho y un vino en la calle Laurel".

Por su parte, y como han detallado desde la Asociación de Hosteleros de la Zona La Laurel, "supone una nueva oportunidad de visitar nuestra icónica calle y disfrutar de su diversidad de pinchos".

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA DE LA REGIÓN

En la rueda de prensa, la organización ha querido presentar y agradecer la participación de las diversas Instituciones públicas y empresas privadas que patrocinan y participan en el festival.

Por su parte, María Cadarso, responsable Comercial de Ibercaja, ha hablado en nombre de todos ellos para indicar que "para nosotros, y para el resto de empresas que apoyan MUWI es una oportunidad de participar activamente en la dinamización económica y turística de la región a través de un evento cultural de primer nivel como es MUWI La Rioja Fest".

También ha intervenido en el acto el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha mostrado "la importancia de crear ciudad gracias a MUWI, desde su nuevo emplazamiento en Valbuena y Parque del Ebro, en el corazón del Casco Antiguo, y que aporta más amplitud, cercanía y grandes zonas verdes, así como el poder que tiene para aglutinar una propuesta excepcional en todas sus vertientes, tanto musical como gastronómico, comercial y turística para todos los asistentes durante los cuatro días de festival".

Desde el Gobierno de La Rioja también han mostrado su apuesta firme por MUWI La Rioja Music Fest como ha explicado, José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura, Turismo, Educación y Juventud: "esta novena edición es un paso muy importante para MUWI con un nuevo espacio más céntrico, y en el que se seguirá haciendo una gran apuesta por poner en valor esos atributos tan importantes que caracterizan a La Rioja: el vino y su gastronomía. Sin duda un gran escaparate para enamorar a todos los miles de turistas que acudirán a esta gran cita musical".

APARTADO MUSICAL

En el apartado musical, y cerrando así el cartel encabezado por Carolina Durante, Rozalén, León Benabente o ZETAK, destaca la participación de los dj's Abraham Boba (líder de León Benavente), David Van Bylen y Edu AnMu, referentes en el panorama clubbin nacional, junto con la presencia de artistas como Dj Moderno, César Gallard o From disco to cisco, entre los 14 DJ's que se repartirán por los distintos espacios del festival ofreciendo ritmos eclécticos y bailables.

Por último, se han presentado los horarios de todas las actuaciones musicales que tendrán lugar durante MUWI 25 y que están disponibles en la web: muwi.es

INSTITUCIONES, PATROCINADORES Y COLABORADORES

INSTITUCIONES: Ayuntamiento de Logroño. Gobierno de La Rioja. Instituto Riojano de la Juventud. Carné Joven La Rioja.

WINE PARTNER: El Rayo Olarra.

PATROCINADOR PRINCIPAL: Ibercaja.

PATROCINADORES: Centro Comercial Berceo. Cartonajes Santoromán. UNIR. Gesvasa. Construcciones Calleja. DKV. El Águila. Coca-Cola. Johnnie Walker. El Ángel. Blanca Villa. Grupo Pancorbo.

COLABORADORES: ASainz Films. IGP Pimiento Riojano. Brandcode. Riojadhesivos. Hielorioja. Hotel Gran Vía. La Laurel. Red bull. Baqué. Haima. FAC26. Mostea. Amadeus. APIR.