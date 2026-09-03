MUWI consolida su modelo, reduce su impacto sonoro y anuncia cambio de fechas para el festival de 2027

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LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de MUWI La Rioja Music Fest ha concluido con un balance muy positivo tras varios días de música, gastronomía, cultura del vino y actividades para todos los públicos en diferentes espacios de Logroño. La organización destaca especialmente la consolidación de un modelo de festival que busca combinar una programación musical de calidad con una oferta cultural y de ocio vinculada a la identidad de la ciudad y de La Rioja.

Uno de los aspectos que la organización considera más relevantes de esta edición ha sido precisamente la evolución del festival hacia un modelo con menor impacto sonoro sobre el entorno urbano. La ubicación de los escenarios, los horarios y las características técnicas de los equipos de sonido han permitido reducir de manera notable la afección acústica respecto a anteriores ediciones.

"Esta décima edición supone un punto de inflexión para MUWI. Hemos demostrado que el festival puede seguir creciendo y, al mismo tiempo, ser cada vez más respetuoso con la ciudad y con las personas que viven en ella. Hemos descubierto, además, nuevos espacios y escenarios que en tomarán más relevancia en futuras ediciones", señala Jose Pancorbo, promotor del festival.

En el aspecto musical, Rafa Bezares, director del festival, ha destacado "el potente directo de artistas como La M.O.D.A, Sidonie, ETS o Sanguijuelas del Guadiana, la solvencia de artistas como Depedro, Ginebras o Queralt Lahoz y el sonido de La Milagrosa o Travellin Brothers. También tuvo muy buena acogida el jueves con un cartel de artistas totalmente riojanos, con Eba al desnudo, Norwen y Eh Mertxe! a la cabeza, así como la jornada del domingo con la ya habitual presencia de los combos de la Amadeus MUWI Band y el broche de oro con una de las bandas más relevantes de nuestra región , Vuelo 505".

Así mismo, destacó "el descubrimiento de espacios como y formatos novedosos en el festival, como los acústicos en el escenario Torreón y las sesiones de djs en la boiler room del escenario El Rayo Olarra en el Parque del Ebro".

El festival ha vuelto a exhibir su apuesta por mostrar lo mejor del vino de Rioja a todos sus visitantes, de la mano de su wine partner El Rayo Olarra, se han creado nuevos nuevos momentos de consumo, se han programado experiencias en torno al vino y la cultura y se ha dado un protagonismo indiscutible al mismo dentro del recinto del festival, con un amplio wine bar con vinos seleccionados y carta de cocteles con vinos de Bodegas Olarra.

MUWI también ha contado con una propuesta gastro de alto nivel, con la participación de los mejores restaurante y cocineros de la ciudad, que han querido sumarse un año más a MUWI ofreciendo promociones durante el festival a todos los clientes que lucieran su pulsera del festival.

En total 15 restaurantes, más 7 puestos de comida en el festival, han ofrecido una oferta culinaria amplia y de calidad para todo el público local y visitante que llenó las calles de la ciudad este último fin de semana de agosto.