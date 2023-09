MUWI Fest arranca "con fuerza" en el corazón de Logroño la experiencia #Alariojana total

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest en su séptima ha calentado la noche logroñesa con un arranque de mucho rock, ritmo y baile. La jornada del jueves es una apuesta en un día laboral ante la que los logroñeses cumplieron con nota al abarrotar por momentos el aforo y dejarse llevar por la propuesta musical programada.

Esta primera jornada de MUWI La Rioja Music Fest tuvo una feliz y calurosa acogida, tanto por la temperatura climatológica como por la predisposición de quien se acercó al Muro del Revellín y pudo disfrutar de un estreno que anticipa un fin de semana lleno de ritmo.

En abierto, en el Muro del Revellín, en el denominado Escenario Ibercaja, Impacto Vudú, auténtica revelación de esta temporada, se marcaron un bolo de los que hacen que se pidan bises y no se quiere que termine. En momentos emularon a 4 Non Blondes y su Whats Going on en un riff que dejó a los asistentes sin palabras, supieron abrir fuego y conectar a medida que avanzaba la tarde con el numeroso público que les acompañó. Incluso se atrevieron con Toro del Columpio Asesino, se propusieron llegar al público y lo hicieron.

El enérgico directo de Lady Banana y la elevada temperatura sonora que dejaron sobre el escenario sirvió para que vinieran con ganas de darlo todo, y así fue.

Comenzaron con ganas y con un sonido que envolvió al público de manera clara y que hizo que la gente fuera tomando posiciones cercanas para disfrutar del bolo. No pudo faltar el temazo "My shadow follows", una enrevesada mezcla de idiomas y cambios de ritmo, intensidad y con una batería atronadora.

Se nota su experiencia en Londres y que sirve de bagaje para desplegar un directo franco, lleno y contundente.

La noche iba alcanzando cotas animadas y en esto llegó Kokoshca su fuerza sobre el escenario y con ella el desborde, un ramillete de temas que funcionan como balazos directos al corazón y que sirvieron para acabar de encender a los asistentes.

La repetición en MUWI de este grupo ha sido todo un acierto porque tienen un arsenal de temas potentes, con un sonido expansivo que llenó el casco antiguo.

Tangerina Sistas enlazaron temas uno tras otro por un barrido desde el Funky hasta el dance más bailable.

Hoy comienzan los conciertos en Bodegas Franco-Españolas, sede principal del festival, con una selección de buenos grupos y bandas en lo que ya es el festival de verano de La Rioja. Los organizadores anticipan un numeroso público con el tirón de los varios teóricos cabezas de cartel: Quique González, La M.O.D.A., Joe Crepúsculo o Siloé que comenzará con el acústico en la sala de los Tinos. Si alguien tenía dudas sobre acudir al festival con lo que se vio en el Revellín, Escenario Ibercaja, se disiparon todas con el espectáculo que se ofreció en el centro de Logroño.