MUWI La Rioja Music Fest, finalista en dos categorías de los Iberian Festival Awards

MUWI La Rioja Music Fest es finalista en los Iberian Festival Awards, premios de referencia internacional y que reconocen anualmente la labor de los festivales musicales y culturales que se celebran en la Península Ibérica.

El festival de referencia en el verano riojano es finalista en las categorías de Mejor Programa Cultural y Mejor Activación de Marca (Macarena Shoes), ambas seleccionadas por un jurado profesional del sector cultural.

"Que MUWI La Rioja Music Fest sea reconocido como uno de los festivales con mejor programa cultural, refleja su importante labor de promoción de la cultura de Logroño y La Rioja", dicen desde la organización.

El jurado ha destacado la calidad y variedad en las diversas actividades que complementan la programación cultural de MUWI.

A un cartel de artistas que año a año va ganando en contundencia, hay que sumar un gran número de actividades paralelas que redondean una completa experiencia "a la riojana" diseñada para atraer al máximo número de visitantes a nuestra región.

Desde las diversas propuestas musicales y talleres para disfrutar en familia, el ya consolidado MUWI Market, en el que los jóvenes diseñadores riojanos exhiben sus creaciones, la combinación música y gastronomía del VERMUWI en la zona Laurel, la colaboración con los mejores cocineros y restaurantes de la ciudad, hasta las exposiciones, conciertos acústicos, el wine bar, visitas, catas y experiencias en los jardines y calados de bodegas Franco Españolas.

A todo ello hay que sumar las actividades de carácter más social, como la jornada solidaria del domingo a favor de APIR (Asociación Pro Infancia Riojana) y las programaciones artísticas diseñadas en el Proyecto Mindchangers (proyecto europeo de sensibilización ante el cambio climático y las migraciones), junto a la DG de Cooperación Internacional del Gobierno de La Rioja.

Por otro lado, MUWI La Rioja Music Fest ha sido, y es, el vehículo perfecto para incrementar el reconocimiento de las marcas y conectar con la audiencia.

Ser finalistas en la categoría Mejor Activación de Marca por la acción realizada con Macarena Shoes, ha sido todo un reconocimiento a la labor de Macarena Shoes y de TSMGO | The show must go on, la empresa especialista en creación y desarrollo de marcas dirigida por Ricardo Moreno, colaboradora del festival en branding y comunicación.

El diseño de alpargatas y sneakers oficiales MUWI La Rioja Music Fest, la instalación de una máquina de vending para la venta de las alpargatas o la gran dinamización en redes sociales de estos productos con influencers y artistas, son algunas de las acciones que han traído nuevas formas de sorprender, atraer y fidelizar al público que visita el evento.

Además, MUWI La Rioja Music Fest también había sido nominado en las siguientes categorías: Mejor Festival de Mediano Formato, Mejor Promoción Turística, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing (TSMGO), Mejor Foto de Festival (Sergio Espinosa, JPEG Estudio), Mejor Vídeo (Asainz Films). Ahora toca esperar para ver el desenlace de estos premios, cuya gala se celebrará el próximo 15 de marzo en el Palacio de Congresos - Auditorio Manuel de Falla de Granada.

Desde MUWI La Rioja Music Fest afirman que "ya es un orgullo solo ser finalistas, y recuerdan también que la octava edición de MUWI La Rioja Music Fest se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2024, con un avance de cartel en el que destacan nombres de la talla de Amaral, Xoel López o Rodrigo Cuevas".