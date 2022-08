Muwi La Rioja Music Fest vuelve reforzado en su jornada de sábado

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest presentó ayer una jornada perfecta, la temperatura, la selección del cartel, la experiencia, la recepción del público, su nuevo espacio VerMUWI en la calle Laurel de Logroño, todo hacía presagiar que se iba a producir una jornada perfecta y así fue.

El despegue del festival el sábado por parte de 'Jordana B' sirvió para congregar a un importante número de MUWIers que no querían perderse el exclusivo acústico en la íntima nave de Los Tinos Bordón de 'La La Love You' que confesaron que era la primera vez que hacían un acústico pero que estaban seguros de que lo iban a disfrutar. Llegó la sorpresa de la noche con 'The Prussians', "rock sin artificios, crudo".

'La La Love You' subió al escenario principal y a cada canción el ánimo se iba caldeando, hasta llegar a "El fin del mundo" que la fiesta tomó los patios de Franco-Españolas y los jardines de la bodega. Mientras en los Arcos Diamante 'Yahaira' se marcó una sesión en la que hizo un repaso generacional. Llegó un momento esperado, 'León Benavente' se marcó un concierto de los que tardan tiempo en olvidarse, himnos coreados canción tras canción y el público entregado y con los que todos fuimos Brigada.

El fin de fiesta lo brindó David Van Bylen fue el broche final a una jornada perfecta. No sólo de música vive el hombre y las experiencias en la bodega con las plazas totalmente cubiertas han sido muy bien valoradas por los asistentes.