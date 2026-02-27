MUWI suma a Ginebras, ETS O Queralt Lahoz al cartel de artistas de su décimo aniversario

Archivo - Imagen de archivo de la banda Ginebras durante una entrevista para Europa Press. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest celebrará su 10º aniversario del 27 al 30 de agosto de 2026 en Logroño, con el Espacio MUWI-Valbuena y Parque del Ebro como escenario principal, y lo hace reforzando su propuesta musical con nuevas incorporaciones al cartel: Ginebras, ETS, Queralt Lahoz, Vuelo 505, Casapalma, Jimenez con Jota, Eba al desnudo, Eh, Merxte! y Norwen.

Unos días después de anunciar la programación del ciclo "MUWI Presenta...", que tendrá como escenarios las instalaciones de Bodegas Olarra y la Sala Fundición de la capital, la organización ha anunciado una nueva tanda de artistas para MUWI 2026.

Estos se suman a un cartel que amplía el mapa sonoro del festival con perfiles muy distintos y complementarios. Un equilibrio entre artistas consagrados y otros referentes para un público más joven, poniendo también el acento en el trabajo desarrollado por mujeres, en propuestas de calidad y vanguardia como son Ginebras, Queralt Lahoz, Casapalma o Jiménez con Jota.

Ginebras, grupo femenino de referencia de la escena nacional, se mueve con naturalidad entre el pop y el indie más melódico, con ritmo, ironía y frescura, y un repertorio diseñado para ser cantado y bailado.

En 2021 ganaron el premio al 'mejor álbum pop' en los Premios MIN de la música independiente y en 2024 el Premio Ondas al "Fenómeno musical del año" por haber creado un universo pop propio con canciones autobiográficas que reflejan los problemas de su generación, dan visibilidad a la diversidad y están cargadas de humor y realidad.

Otra de las grandes apuestas del festival es ETS (En Tol Sarmiento), que llegan con su rock de pegada, un lenguaje construido para el baile y el directo. Su sello está en el músculo rítmico, el empuje de las guitarras y el protagonismo de los vientos, que imprimen velocidad y color a cada tema.

ETS vienen de refrendar su éxito y repercusión con su próxima gira de primavera que les ha llevado a llenar espacios tan emblemáticos como el Movistar Arena de Madrid o el Palau San Jordi de Barcelona.

Queralt Lahoz es una de las artistas más singulares y sólidas de la escena musical actual. Nacida en el corazón de la periferia barcelonesa y marcada por la migración andaluza, construye su identidad artística a partir de sus raíces, de la genealogía de mujeres trabajadoras que la preceden y de una infancia suburbana que convierte en motor creativo.

En su música conviven flamenco, soul latino, rap, copla, hip hop y electrónica con una naturalidad poco común, dando forma a un lenguaje propio que combina fuerza, delicadeza y una profunda honestidad emocional.

La diversidad continúa con dos artistas que, desde la tradición, proponen dos espectáculos muy contemporáneos, como son Casapalma, que reinterpreta el folclore desde una perspectiva actual y electrónica, y Jiménez con Jota, dúo que actualiza la copla y el folcklore popular con texturas de club y un enfoque performativo.

Destaca también la presencia en el cartel de MUWI 2026 de Vuelo 505, que harán un paréntesis en su anunciado descanso durante este año, son una de las más bandas riojanas más relevantes en el panorama musical español, y que encabezan la apuesta del festival por el territorio, sumando a su cartel algunos de los grupos más en forma de nuestra región.

Eba al desnudo, banda de ya largo recorrido; Eh, Mertxe!, que aporta un rock'n'roll eléctrico y actitud punk; y Norwen con su pop-rock de inspiración anglosajona y guiños folk conforman este nuevo avance de artistas del festival.

MUWI también contará con actividades vinculadas al mundo del vino, con Bodegas Olarra como principal protagonista, así como una nueva producción de vino El Rayo MUWI Ed. Limitada para este 2026.

También seguirá firme su vinculación con la gastronomía y el comercio local, con el MUWI Market, donde comercios y diseñadores locales expondrán sus productos y la alianza tanto con los principales restaurantes y cocineros de la ciudad como con la Asociación de bares de la zona Laurel.

Estas nuevas confirmaciones se incorporan a un cartel en el que destacan artistas de la talla de La M.O.D.A., Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Depedro, La Milagrosa y Travellin'Brothers.

Los abonos para esta décima edición del festival están a la venta a un precio de 78 euros + g/g en la web del festival muwi.es. Destacar que los usuarios de Carnet Joven tienen un descuento de 20 euros en la compra de su abono.