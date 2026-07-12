Nace 'Meeting Point Espolón' en Logroño que incluye una máquina de fritos calientes al momento

Máquina de fritos calientes al momento que incluye Meeting Point Espolón - MEETING POINT ESPOLÓN

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nace 'Meeting Point Espolón', el nuevo espacio multifuncional de servicios en el corazón de Logroño que incluye una máquina de fritos calientes al momento. Tiene prevista su apertura este miércoles, 15 de julio, y se situará en Muro del Carmen, 3.

Lejos del formato tradicional del negocio automatizado, este nuevo punto de encuentro llega a la capital riojana para redefinir la conveniencia con una experiencia integral y dinámica a pie de calle.

Diseñado como un área de descanso de vanguardia, su oferta rompe los esquemas del sector.

La joya de la corona del local, han señalado sus promotores, es su pionera tecnología de restauración automatizada, que incluye una sorprendente máquina de fritos calientes al momento. Se trata de la primera unidad de estas características instalada en todo el norte de la Península, equipada con un sistema de alta precisión capaz de preparar y servir crujientes raciones recién hechas en tan solo 3 minutos. Esto convierte el espacio en un refugio perfecto para hacer una parada y reponer energía a cualquier hora.

Para completar esta experiencia, el local destaca por incorporar una máquina de café de primera línea, ideal para quienes buscan disfrutar de una bebida reconfortante en pleno centro de la ciudad.

Junto a la restauración, este vanguardista espacio multiservicio cubre de forma ágil cualquier necesidad diaria. Los usuarios tienen a su disposición estaciones dedicadas de parafarmacia, un córner con artículos imprescindibles de viaje y unas completas máquinas de selección provistas de bollería, sándwiches, bocadillos, snacks y bebidas frías.

Meeting Point Espolón invita a los ciudadanos a entrar, interactuar y disfrutar, modernizando por completo el concepto de servicio al público en Logroño.